Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 26 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 26 luglio 2019, segno per segno.

L’oroscopo di oggi di TPI

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX: 22-28 LUGLIO

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, anche se è piena estate per voi non è ancora iniziato il periodo del vero relax. Al lavoro siete oberati di cose da fare e il sole alto fuori dalla finestra non aiuta la vostra voglia di lavorare. È facile perdere la pazienza con gli altri, anche perché non avete ancora trovato ciò che veramente vi soddisfa in ambito professionale. Per i single da poco, ad agosto buone probabilità di ricostruire un amore.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Toro

La Luna entra nel vostro segno e vi garantisce una sicurezza senza precedenti. In questa giornata, ogni cosa che farete andrà per il verso giusto perché sarete finalmente convinti dei vostri mezzi. Qualche novità in arrivo per chi vuole cambiare vita e lavoro, mentre in amore meglio aspettare il weekend prima di affrontare una questione dolorosa con il partner.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Gemelli

Anche per voi dei Gemelli la Luna è in transito sul vostro segno. Per questo motivo, beneficerete di alcuni effetti positivi, soprattutto dal punto di vista delle conoscenze. Non soltanto in ambito sentimentale, però: in questo venerdì 26 luglio riuscirete infatti a mettere il primo mattoncino per un avanzamento di carriera. Ne avevate proprio bisogno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cancro

Amici del Cancro, si avvicina un weekend che per voi sarà molto importante dal punto di vista dell’amore. Il problema vostro è che siete delle persone che si infatuano facilmente di chi è poi davvero irraggiungibile. Tuttavia, non partite sconfitti: raccogliete tutto il vostro sex appeal perché questa potrebbe davvero essere la volta giusta.

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019

Leone

Amici del Leone, continua questa seconda parte della settimana decisamente sottotono per voi. Sul lavoro avete qualche grana, soprattutto perché ultimamente vi siete visti superati da persone che credete inferiori. Non accettate ruoli da comprimario e non fate nulla per nascondere il vostro fastidio. In questo venerdì 26 luglio di nervosismo, quindi, abbiate cautela anche in amore.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 luglio 2019 | Vergine

Per la Vergine arriva un venerdì decisivo per stabilire le sorti del weekend che si sta per aprire. Siete pieni di energia e di voglia di fare, ma dovete fare i conti con alcuni contrattempi e soprattutto con una gran mole di impegni. Vi stancherete molto, ma alla fine sarete soddisfatti. Nel weekend, invece, non tirate troppo la corda ma rilassatevi.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Bilancia

La parola d’ordine per voi è l’amore. Oggi avete tutta l’intenzione di passare del tempo con il partner e, se siete single, di privilegiare comunque le relazioni con gli altri. State superando un periodo difficile sul lavoro e al momento non volete perdere troppe energie con i vostri colleghi. Ad agosto avrete per fortuna le stelle a favore.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Scorpione

Siete un po’ instabili dal punto di vista dell’umore in questa ultima parte di luglio. Siete pessimisti, soprattutto a causa di una forte delusione amorosa che brucia ancora. Vi sentite pesanti, anche fisicamente, e non avete voglia di incontrare gli amici o andare a divertirvi. In questo venerdì 26 luglio il consiglio delle stelle è di tirare i remi in barca. Arriveranno momenti migliori.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 luglio 2019 | Sagittario

Alcuni di voi sono in netto recupero dopo un periodo di malanni fisici e problemi personali. Per fortuna però il tunnel di negatività in cui vi eravate ficcati è finalmente finito e siete pronti a spiccare il volo. Non stancatevi troppo per questioni che non vi interessano a fondo, ma veicolate le vostre energie sulle vostre passioni più grandi. Senza trascurare l’amore.

Capricorno

Amici del Capricorno, in questo venerdì non vedete l’ora che arrivi la sera per deporre le armi e abbandonarvi al weekend. Peccato che molti di voi lavorino anche di sabato. Al momento le stelle appoggiano soprattutto le scelte importanti, quindi abbiate il coraggio di farle senza pensare troppo alle conseguenze. Non vi scoraggiate se alcune cose, come l’amore, non vanno benissimo. I prossimi mesi saranno migliori.

L’OROSCOPO DEL 2019

Acquario

Per l’Acquario sono in arrivo alcune pene d’amore. Chi è in coppia, forse non è molto convinto dei sentimenti che prova nei confronti del partner. Tra di voi c’è grande passione, ma sentite che manca comunque qualcosa. Non sottovalutate il vostro intuito: se c’è una decisione drastica da prendere, fatelo. Cambiamenti in arrivo anche in famiglia.

Pesci

Avete il grande pregio di intrufolarvi in storie d’amore impossibili o altamente complicate. Non vi preoccupate, però: avete accumulato abbastanza esperienza da poterne uscire sempre a testa alta. Sarà anche questa volta. Nel frattempo, passate del tempo con i vostri familiari, soprattutto quelli che non vedete da più tempo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI