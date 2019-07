Oroscopo di oggi 26 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 26 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 26 luglio 2019.

L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI

Oroscopo di oggi venerdì 26 luglio 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, oggi potete tornare a sorridere dopo qualche giorno complicato. Vi sveglierete in ottima forma e soprattutto vogliosi di passare del tempo con il vostro partner, lontani dalla routine quotidiana e dalle preoccupazioni che giungono dal lavoro o dalla famiglia. Organizzate qualcosa di particolare: fuori città, al mare, in casa. Dove volete.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Toro

Per il Toro si prospetta un venerdì a due velocità. Altissimi ritmi sul lavoro, ma con grandi soddisfazioni, visto che porterete a termine un progetto molto importante che vi renderà molto felici; bassissimi ritmi in amore, dove siete bloccati dall’eccessiva gelosia del vostro partner, e non sapete come comportarvi. Portate pazienza, arriveranno tempi migliori.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DEL 2019

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 26 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, potete gioire perché in questo venerdì riceverete molte sorprese. In amore, il vostro partner avrà qualcosa da farvi perdonare, ma voi apprezzerete i suoi tentativi e tutto si risolverà per il meglio. Se siete single, invece, pensate a divertirvi. L’amore spesso arriva proprio quando non lo cercate.

Cancro

Avete la mente lontano dalle vostre occupazioni quotidiane. Siete stufi di preoccuparvi per un lavoro che non vi dà soddisfazioni, o per un partner che non sembra amarvi come fate voi. Che fare? Le stelle consigliano un bel viaggio in solitaria. È l’unico modo per guardarvi dentro fino in fondo e capire cosa volete veramente. Per poi ricominciare con un altro spirito.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Il Leone continua nel suo periodo non all’altezza della situazione. In questo venerdì 26 luglio ci saranno molte perplessità in amore. Il partner si accorgerà della vostra freddezza e inizierà a farvi domande. Se davvero tenete alla vostra relazione, parlate chiaramente e dialogate. In serata, in famiglia ci sarà un lieto evento.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 26 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, la parola d’ordine di questo venerdì è relax. Il weekend per voi inizia già stamattina: siete impazienti perché sapete che nei prossimi giorni vi divertirete molto, grazie a una cosa organizzata dai vostri amici. Nell’attesa, staccate la spina dalla routine e preparatevi.

Bilancia

La Bilancia in questo venerdì avrà voglia di essere un po’ egoista. Basta preoccuparsi per il benessere degli altri, è giunto il momento di pensare solo a voi stessi. Vedrete che alla fine di questa giornata vi sentirete meglio. Organizzate qualcosa di originale e condividete questi momenti solo con le persone che contano veramente per voi.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Scorpione

Amici dello Scorpione, il vostro è di gran lunga il segno del giorno! Siete in formissima, non soltanto dal punto di vista fisico. Vi siete messi alle spalle tutti i cattivi pensieri dei giorni scorsi e oggi volete solo pensare a voi stessi. Se siete in coppia, avrete come sempre l’appoggio del vostro partner. Se single, invece, guardatevi attorno. Forse è il momento di una nuova avventura.

Oroscopo di oggi 26 luglio 2019 | Sagittario

Siete in forma, voi del Sagittario, e avete voglia di dedicarvi all’amore. Anche fisico, perché no? Il vostro sex appeal non è mai stato così apprezzato: divertitevi, se siete single, ma occhio a non farvi coinvolgere troppo. Avete già sofferto in passato. Se siete in coppia, invece, passerete momenti ad alto tasso erotico.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Capricorno

La vostra testa è all’amore, che però non vi dà più le soddisfazioni di un tempo. Ultimamente qualcosa sta andando storto con il vostro partner e l’intesa non sembra più alle stelle. Cosa fare? Gli astri vi consigliano di tenere duro. Per molti di voi sarà solo una crisi passeggera, dovuta ad alcune scelte discutibili fatte da entrambi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Acquario

Per l’Acquario sono in arrivo ottime notizie dal punto di vista economico. Una boccata d’ossigeno in un periodo di spese pazze. In fondo, a lavoro siete molto stressati e quindi è anche il momento che arrivi una soddisfazione in più. Bei momenti in arrivo con alcuni familiari.

Pesci

Amici dei Pesci, per voi è un periodo complicato, fatto di malesseri e ricadute. Il vostro umore è decisamente sotto i tacchi, ma non è il momento di demordere. Portate pazienza, soprattutto a lavoro con alcuni colleghi, nel weekend la situazione arriverà a una svolta.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.