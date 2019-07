Oroscopo di domani 27 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, sabato 27 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 27 luglio 2019:

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Ariete

Cari Ariete, in quest’ultimo periodo denso di impegni non avete avuto un attimo per dedicarvi a voi stessi, alla casa e ai piccoli piaceri quotidiani. Le stelle prevedono che finalmente in questo fine settimana avrete modo di farlo, quindi cominciate a pregustarvi un sano relax.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Toro

Cari amici del Toro, dopo una serie di week end dedicati alla famiglia, al lavoro o ad impegni vari, avrete finalmente un po’ di tempo a disposizione per voi stessi e da dedicare al partner. È molto importante che viviate dei momenti di intimità, perché migliorerà il benessere psicofisico di entrambi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Oroscopo di domani 27 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, per questo fine settimana avete messo in programma una bella gita e non avete nessuna intenzione di rinunciarvi. Il vostro entusiasmo è alle stelle, come anche quello dei vostri compagni di viaggio. Avevate dimenticato cosa volesse dire divertimento, quindi eliminate tutto il grigiore della routine e lasciatevi andare a sonore risate e bei momenti di semplice felicità.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

Cari Cancro, quello che state facendo sul lavoro sembra non bastare mai al vostro capo. Effettivamente non fa altro che riempirvi di fastidiose osservazioni e, con la stanchezza addosso, è davvero difficile mantenere i nervi saldi. Cercate di non rispondere alle sue provocazioni ma di impegnarvi per dimostrargli che ha torto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Leone

Cari Leone, sul lavoro proprio non va, avete la testa da tutt’altra parte ed è difficile non ricevere gli attacchi dei vostri colleghi. Cercate di ritrovare la concentrazione o rischierete di guastare la stima guadagnata in quest’anno pieno di fatiche e crescita professionale.

Oroscopo di domani 27 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, dopo qualche giorno di freddezza il rapporto con il partner avrà un nuovo slancio di passionalità. Avrete voglia di passare delle ore in intimità per poi uscire a passeggiare o a vivere il rapporto proprio come agli inizi.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, il fine settimana è arrivato ma non la fine dei vostri impegni lavorativi. Un nuovo progetto vi sta togliendo più tempo di quanto avevate programmato e questo, complice la stanchezza di fine anno, vi rende particolarmente nervosi. Mancano solo gli ultimi sforzi, poi potrete finalmente riposarvi e godere dei vostri successi.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, questa settimana vi ha tolto quelle poche energie che vi erano rimaste. Poco sonno e tanta stanchezza vi renderanno schivi con il partner, bisognoso della vostra attenzione. Riposatevi cercando di coinvolgerlo.

Oroscopo di domani 27 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, le stelle hanno ottime previsioni per le vostre finanze. In questo fine settimana, infatti, l’istinto vi guiderà verso le giuste scelte per quanto riguarda gli affari, facendovi recuperare ottimi guadagni da passati investimenti.

Capricorno

Cari Capricorno, quello che state per vivere sarà un fine settimana davvero memorabile. Finalmente avete avuto modo di rincontrare qualche vecchio amico e di rispolverare qualche felicissimo ricordo, che farà compagnia ai nuovi. Lasciatevi andare e non fate entrare in testa le preoccupazioni, per quelle c’è tutto il tempo nel corso della prossima settimana.

Acquario

Cari Acquario, in questi giorni ritroverete la voglia di dedicarvi ai vostri affetti. Dopo un periodo in cui vi sentivate incompresi da partner e amici, questi vi dimostreranno che, invece, avevano capito il vostro stato d’animo. Certe volte ci si suggestiona davvero troppo.

Pesci

Cari Pesci, questo fine settimana lavorativo non vi spaventa, siete abituati alla fatica e non volete deludere le aspettative dei vostri colleghi. In questo momento siete il faro di molti di loro, che si sentono molto sicuri a farvi guidare da voi. Non deludeteli.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 27 luglio: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE