Oroscopo Branko 26 luglio 2019 | Gemelli

Chi ha voglia di cambiare, soprattutto nella sfera professionale, dovrà approfittare di questo fine settimana per creare un nuovo sbocco. Il fine mese sarà l’ideale per mettere in pratica alcuni consigli, nonostante la leggera stanchezza che vi accompagna da questa mattina forse dovuta al cambio di Luna nel segno che vi precede e anche per via di Nettuno. Il weekend porta la Luna nel segno, ma con Venere il Leone l’amore sarà al top.

Cancro

Cari Cancro, siete in una fase di miglioramento interiore, il che vi sorprende dati gli avvenimenti recenti. Oggi la Luna è ancora in Toro ed è severa e puntuale, aiutandovi nelle transazioni. Quest’oggi lasciate da parte il romanticismo e date spazio alla razionalità, ne avrete bisogno.

Leone

Cari Leone, troppo irritabili in questa giornata, la Luna calante in Toro potrebbe infatti mettervi nella condizione di scatenare un forte litigio. Finché si tratta del lavoro è giusto far sentire la vostra voce, ma in famiglia e in amore è meglio lasciar correre. Da domenica Venere vi aiuterà da questo punto di vista, dominando la vostra sfera sentimentale.