Ocean night: una serata per sensibilizzare sul plastic free

Un appuntamento da non perdere per chi ama l’ambiente: sabato 27 luglio sull’Isola Tiberina a Roma ci sarà la serata di presentazione del Plastic Free Tour 2020. Tra gli ospiti, insieme al sindaco di Roma Virginia Raggi, il portavoce di Asvis Enrico Giovannini, i comici di Casa Surace Alessio Strazzullo e Nonna Rosetta, ci sarà il direttore di TPI, Giulio Gambino.

Nell’isola sul Tevere, a partire dalle ore 20 si terrà l’evento Ocean Night, in occasione del quale verrà lanciata la campagna #unite4earth per la salvaguardia del pianeta, con interventi dal palco di Giorgio Ginori, Direttore Artistico de L’Isola del Cinema, Antonio Libonati, presidente Giovani per l’UNESCO e Giulio Magni, responsabile operativo One Ocean Foundation.

Durante l’incontro si potrà anche gustare il primo aperitivo a impatto zero, nell’ambito della prestigiosa kermesse ‘L’Isola del Cinema’ – aperto a tutti coloro che vorranno condividere il messaggio della campagna, e la salvaguardia del pianeta.

L’iniziativa “Ocean Night” comprende una serie di eventi dedicati al mare “plastic free” in giro per diverse città italiane allo scopo di rilanciare e sostenere la campagna #unite4earth (uniti per il Pianeta).

L’Isola del Cinema sposa la causa e porta avanti appuntamenti, campagne di sensibilizzazione e proiezioni dedicate per riflettere sull’urgenza di attivare buone pratiche nella direzione di favorire lo smaltimento dei rifiuti, adottare una visione eco friendly, orientata al plastic free, facendo leva sulla capacità del cinema di far passare questi messaggi.

L’iniziativa “Ocean Night”è stata lanciata all’UNESCO Youth Forum di Trieste ad aprile 2019 e si pone come obiettivo quello di sensibilizzare un sempre maggior numero di persone, in particolare le nuove generazioni, a introdurre nuove abitudini a difesa dell’ambiente, alcune delle quali volte ad evitare la dispersione delle plastiche in mare.

Il rispetto dell’ambiente è da sempre una delle battaglie di The Post Internazionale, che parteciperà all’evento con l’intervento del direttore Giulio Gambino.

L’appuntamento è dunque per sabato 27 luglio sull’Isola Tiberina, a partire dalle ore 20.

