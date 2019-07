Notizie di oggi Agenda 26 luglio 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 26 luglio 2019

Agenda politica

Governo: il premier Conte interviene alla sessione di chiusura della XIII Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia alla Farnesina.

Pd: direzione del Partito democratico a via del Nazareno.

Autonomia: la presidente del Senato Alberti Casellati a Trento per intervenire alla cerimonia del ventennale delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol.

Notizie di oggi: agenda esteri

Macedonia: Il responsabile Ue dei negoziati sull’allargamento Johannes Hahn incontra il presidente serbo Aleksandar Vucic e la primo ministro Ana Brnabic.

Croazia: visita della presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Hong Kong: proteste a favore della democrazia nell’aeroporto di Hong Kong.

Agenda economica

Istat: dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese di luglio; dati sulle retribuzioni contrattuali del secondo trimestre.

Germania: dati sull’indice dei prezzi delle importazioni di giugno.

Stati Uniti: dati sul Pil del secondo trimestre.

Agenda cronaca

Cgil: dibattito della festa della Cgil di Massa Carrara con il segretario generale Maurizio Landini.

Giustizia: disciplinare del Csm.

Salute: l’Oms presenta il rapporto annuale 2019 “Global Tobacco Epidemic”.

Serie tv: a New York premiere mondiale per l’ultima stagione di Orange is the new black.

Notizie di oggi: agenda sportiva

Formula 1: Gp di Germania, prove libere.

Ciclismo: diciannovesima tappa del Tour de France.