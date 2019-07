Lo sgarbo di Michelle Hunziker a Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker non segue più Marica Pellegrinelli su Instagram

Michelle Hunziker non segue più Marica Pellegrinelli, la ex di Eros Ramazzotti, su Instagram. Lei, la prima moglie, ha deciso da che parte stare.

E ha deciso che non vuole fare parte del coro di voci che, dopo l’annuncio della rottura da Eros Ramazzotti, sostengono Marica Pellegrinelli. Coro di cui fanno parte anche l’ex marito e la figlia maggiore, Aurora Ramazzotti.

Ma Eros Ramazzotti è stato il suo primo amore, è il padre della sua prima figlia, avrà sempre un posto speciale nel suo cuore e per Michelle si tratta quasi di una scelta obbligata.

E se, inoltre, com’è possibile, Michelle Hunziker ne sa più di noi su quello che è successo tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, lei ha deciso di prendere una posizione.

E, ovviamente, ha scelto di stare dalla parte di Eros.

Cosa è successo tra Eros e Marica

I rumors, infatti, parlano di una rottura, dopo dieci anni di matrimonio e due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, a causa di una relazione tra l’ex top model Marica Pellegrinelli e un ricco imprenditore.

Relazione che avrebbe spezzato il cuore a Eros, nonostante il cantante si sia esposto su Instagram in difesa della sua ex, spiegando che le cose non andavano bene da un po’ e che comunque Marica resta un’ottima mamma.

Anche Aurora Ramazzotti ha preso le difese di Marika Pellegrinelli quando le fan del padre si sono scagliate contro di lei su Instagram per aver causato la rottura del loro matrimonio. “Tutte le cattiverie che si stanno dicendo sul suo conto sono inopportune”, ha scritto la figlia maggiore di Eros.

Michelle Hunziker, invece, ha le idee chiare e ha deciso di non seguire più la ex di Eros su Instagram.

Il messaggio è chiaro: se fai soffrire le persone che amo, sei fuori. Michelle ha sempre avuto una personalità forte e questa volta non fa eccezione.