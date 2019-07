In Lombardia la Lega chiede l’obbligo di sepoltura dei feti dopo l’aborto

La Lega chiede in Regione Lombardia l’obbligo di sepoltura dei feti dopo l’aborto

Al consiglio della regione Lombardia la Lega chiede di introdurre l’obbligo di seppellire i feti dopo l’aborto e il 24 luglio propone un emendamento all’assestamento di Bilancio per tornare alla vecchia legge sui servizi funebri. Il “vincolo” della sepoltura degli embrioni era già stato introdotto dall’ex presidente della regione Formigoni nel 2007, ora ai domiciliari con la condanna di corruzione. L’insolita normativa era rimasta in vigore fino al febbraio scorso, quando l’assemblea regionale ne decise l’annullamento su proposta del Pd. A riproporla questa volta è il consigliere leghista Massimiliano Bastoni.

Se dovesse passare la richiesta della Lega le strutture sanitarie nelle quali avviene l’aborto avranno l’obbligo di seppellire i feti e i “prodotti del concepimento” sotto le 28 settimane di gestazione. Questo “dovere” è imposto a ospedali e cliniche anche nel caso in cui i genitori siano contrari.

La reazione del Pd

La reazione del Pd che aveva promosso la cancellazione della norma non si è fatta attendere. In un post su Facebook la consigliera regionale del Partito Democratico Antonella Forattini dichiara che “quello della Lega è un emendamento ideologico, peggiorativo di una legge approvata solo 5 mesi fa, frutto di lunghi mesi di lavoro. Una legge che salvaguarda la volontà della donna”. “La Lega vuole sconfessare un voto unanime. Noi voteremo no con convinzione. È difficile immaginare come i consiglieri della maggioranza possano accettare di sconfessare se stessi”, aggiunge.

L’incoerenza del Carroccio, infatti, come sottolinea la consigliera sarebbe dovuta al fatto che 5 mesi fa l’abolizione di quella legge fu approvata con l’unanimità dei voti. La nuova richiesta di revisione rappresenta un cambio di posizione della Lega rispetto a quella prima votazione.

La modifica della normativa approvata a febbraio, infatti, lasciava alla donna la scelta se procedere o meno con la sepoltura.

Lo scontro Lega-Cinque Stelle in Regione

L’emendamento adesso dovrà essere votato dal Consiglio regionale lombardo ma la discussione in aula si è fatta però particolarmente difficile. Nel dibattito del 25 luglio in tarda serata le opposizioni hanno ribattuto che la questione non rientra nelle norme di bilancio, perché sul tema ogni consigliere ha una sensibilità diversa.

Dallo scontro verbale si è arrivati a un certo punto quasi allo scontro fisico tra i consiglieri del Movimento Cinque Stelle e quelli della Lega. Per questa ragione il presidente Alessandro Fermi ha dovuto sospendere la seduta. La votazione è rimandata al 26 luglio.

