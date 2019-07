La sai l’ultima, le anticipazioni della finale stasera su Canale 5

Questa sera, venerdì 26 luglio 2019, siamo arrivati alla puntata finale di La sai l’ultima? Digital Edition, il reboot dello storico programma di barzellette che ha sempre divertito molto il pubblico di Canale 5. Anche questa volta, infatti, il programma ha registrato degli ascolti decisamente soddisfacenti, il che fa ben sperare i fan della gara tra barzellettieri in una nuova edizione per la prossima estate.

Tutto quello che c’è da sapere su La sai l’ultima

Dopo una serie di sfide a colpi di risate, è ora giunto il momento di conoscere il vincitore. Cresce l’attesa quindi in vista di stasera, con Ezio Greggio come sempre affiancato dalla fidanzata Romina Pierdomenico e da Nino Formicola pronti a condurre la puntata finale dello show. Chi si aggiudicherà la vittoria? Vediamo qui di seguito le anticipazioni di questa sesta e ultima puntata di La sai l’ultima?.

La sai l’ultima, le anticipazioni della finale

Un puntata davvero speciale quella di questa sera, venerdì 26 luglio, di La sai l’ultima? Finalmente i telespettatori del programma di Canale 5, riproposto dopo anni di assenza dal palinsesto Mediaset, conosceranno il miglior barzellettiere d’Italia.

Anche in questa sesta (e ultima) puntata le tre squadre di barzellettieri capitanate da fuoriclasse della comicità italiana, come Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli), cercheranno di strappare al pubblico una risata in più sfidandosi a colpi di divertentissime storielle.

I concorrenti, che si affronteranno in diverse manche, verranno al termine di ognuna di queste valutati dalla giuria. Questa, presieduta da Gerry Scotti, è composta da Nino Formicola, Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show (Simone Metalli), tutti chiamati ad esprimere tramite il proprio voto il loro barzellettiere preferito fino a decretare il vincitore finale.

La sai l’ultima, gli ospiti di stasera

Uno dei punti forti di questa edizione dello storico programma, andato in onda per la prima volta nel 1992, è la presenza di una serie di ospiti.

Anche la finalissima, come le precedenti puntate, non deluderà le aspettative del pubblico, sia da casa che seduto nello studio dove viene registrata la trasmissione. Sul palco di La sai l’ultima, infatti, arriveranno Nino Frassica e Andrea Pucci.

La sai l’ultima, i concorrenti per ogni squadra

Diamo ora un ripasso ai nomi dei vari barzellettieri, suddivisi per squadra.

Squadra di Biagio Izzo: Bruno Lusenti

Squadra di Scintilla: Bicio

Squadra di Maurizio Battista: Augusto Cottini

La sai l’ultima va in onda questa sera, venerdì 26 luglio 2019, in prima serata (inizia alle 21.25) su Canale 5.