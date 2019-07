Giulia De Lellis è furiosa con i follower, così tanto da chiamarli “str***i”. In una storia Instagram in cui è in macchina con il fidanzato Andrea Iannone, De Lellis si rivolge a chi le ha “spoilerato” la serie “La casa di carta”.

“Non ho parole, siete degli str i, non vi dirò più che serie guardo. Mi avete detto tutto sulla serie. Siete proprio degli “str***i”. L’ex concorrente del grande fratello è davvero arrabbiata e delusa. Si stava pregustando la terza serie della serie spagnola La Casa di Carta, e invece adesso i follower le anticipato tutte i dettagli salienti, rendendo la visione della serie decisamente meno interessante.

Giulia De Lellis aveva fatto sapere ai follower che avrebbe guardato, come molti in questi giorni, la terza stagione della serie, in un post su Instagram. Nessuno aveva commentato il post con le informazioni su La Casa di Carta, ma tutti si sono preoccupati di farlo in privato, e per questo Giulia De Lellis è ora furiosa.

“D’ora in poi leggere solo i commenti, i direct non li aprirò più”, fa sapere ancora nelle stories la ex partecipante del Grande Fratello Vip.

Speriamo che adesso i perfidi follower non continuino a fare spoiler anche in pubblico.

