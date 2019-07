ESCLUSIVO, Il Re Leone: Elton John a TPI: “Simba ci insegna che non è mai tardi per cambiare”

Elton John intervistato da TPI alla presentazione del film a Londra

In occasione del 25esimo anniversario dell’uscita del film di animazione originale della Walt Disney, Il Re Leone (The Lion King) è tornato. Il remake di uno dei classici più amati della storia dei cartoni animati esce nelle sale cinematografiche italiane il 21 agosto 2019.

TPI ha intervistato il cast del Re Leone all’anteprima europea a Leicester Square, Londra. Tra gli artisti che hanno realizzato la colonna sonora c’è Elton John, intervistato da TPI il cantante britannico ha raccontato il suo significato del film: “Non è mai tardi per cambiare e questo è quello di cui parla Il Re Leone, quello che deve affrontare Simba”.

Never Too Late è infatti il titolo del brano di Elton John realizzato per Il Re Leone, oltre al suo indimenticabile Can you feel the love tonight.

“Non è mai troppo tardi per cambiare idea, è successo anche a me durante la mia vita. Ho avuto un’epifania negli anni Novanta”, racconta Elton John a TPI.

“L’epifania serve per avere uno sguardo nuovo su quello che stiamo facendo nelle nostre vite, e se stiamo sbagliando siamo sempre in tempo per cambiare le cose, facendo la cosa giusta per la nostra famiglia e per noi stessi”.

Tra gli attori abbiamo incontrato Chiwetel Ejofor, nominato all’Oscar per “12 anni schiavo” (2013) interpreta il ruolo del cattivo Scar, il fratello minore del re della savana Mufasa e Florence Kasumba tra le star di “Black Panther” (2018), nel film è la iena Shenzi.

La regia è di Jon Favreau, già regista per Disney del remake del Libro della Giungla.

Le immagini richiamano in tutto e per tutto quelle del film originale, del 1994. Le voci che doppieranno i leoni più famosi del mondo saranno quelle di grandi star di Hollywood.

In Italia, a doppiare gli iconici personaggi, saranno Marco Mengoni ed Elisa, al posto di Donald Glover e Beyoncé.

Il primo trailer del remake de “Il Re Leone” | VIDEO