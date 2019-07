Diletta Leotta scatenata in barca: ballo sexy in bikini. Fan estasiati: “Così esageri” | VIDEO

Il video in barca di Diletta Leotta

Diletta Leotta posta un video in cui balla in barca con gli amici. Il video è così sexy da diventare virale. I fan sono rimasti estasiati dalla performance della showgirl, che è in vacanza in Sardegna.

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva italiana. Classe 1991 e di origini siciliane, la Leotta ha avviato il suo percorso nel mondo televisivo da nove anni.

Diletta si è laureata nel 2015 in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma.

La sua carriera televisiva è inizia nel 2010, quando ha solo diciannove anni. Grazie alla rete locale Antenna Sicilia, l’aspirante conduttrice affianca Salvo La Rosa nella conduzione dell’Undicesimo Festival della nuova canzone siciliana. Sempre nello stesso anno, Diletta Leotta partecipa al programma d’intrattenimento Insieme, figurando come valletta. Nel 2011, fa il suo ingresso a Mediaset, dove conduce Il compleanno di La5 sull’omonima rete digitale. La Leotta è poi “meteorina” di Sky Meteo 24 e, nello stesso anno, conduce la striscia giornaliera di Come Giochi? su PokerItalia24. Diletta Leotta | Chi è la showgirl del video in barca Il 2014 è la volta di RDS Academy, il primo talent show dedicato alle radio in onda su Sky Uno. Dal 2015, la inizia a bazzicare nel mondo dello sport: dapprima con la conduzione di Sky Serie, poi con gli speciali degli Europei di calcio 2016 al fianco di Ilaria D’Amico. Nel 2017, la sua carriera subisce un’impennata poiché la Leotta è arrivata a condurre Goal Deejay. Nello stesso anno, sale sul palco del Festival di Sanremo in qualità di ospite e conduce il programma 105 Take Away. Oggi è conduttrice di Diletta Goal Stories su Dazn. Diletta Leotta, ecco chi è la bella conduttrice televisiva ospite oggi a Verissimo