Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 26 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, venerdì 26 luglio 2019:

Concorsi per collaboratori e assistenti amministrativi nelle Asl dell’Emilia Romagna: 51 posti

Continuiamo a sfogliare l’ultima Gazzetta ufficiale dei concorsi, pubblicata lo scorso 23 luglio, in attesa del prossimo numero. Le Asl dell’Emilia Romagna sono alla ricerca di nuove figure da inserire come collaboratori e assistenti amministrativi. In tutto 51 le posizioni aperte, con concorsi per titoli ed esami:

17 assistenti amministrativi, categoria C;

17 collaboratori amministrativi professionali, categoria D, settore economico-finanziario;

17 collaboratori amministrativi professionali, categoria D, area giuridico-amministrativa.

Le domande devono essere trasmesse entro le ore 12 del 22 agosto 2019. La selezione avverrà attraverso una prima preselettiva, una prova scritta, una pratica e una orale. Conterà, inoltre, la valutazione dei titoli del candidato. Una volta stilate, le graduatorie avranno durata di 36 mesi.

Per quanto riguarda i requisiti, generali e specifici, consultare meglio i bandi.

Comune di Cividale del Friuli, 18 posti come istruttore

Il comune di Cividale del Friuli ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 18 posti, a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, del Contratto collettivo del comparto unico del personale non dirigente del Friuli-Venezia Giulia, profilo amministrativo-contabile.

I posti sono così suddivisi:

1 presso il comune di Buttrio

7 presso il comune di Cividale del Friuli

3 presso il comune di Manzano

1 presso il comune di Moimacco

2 presso il comune di San Giovanni al Natisone

4 presso l’Unione intercomunale territoriale del Natisone

Il termine per la presentazione delle domande è entro le ore 12,59 del 30esimo giorno successivo alla pubblicazione del bando (datato 23 luglio 2019).

Per i requisiti, consultare il sito istituzionale del comune di Cividale del Friuli.

Concorso Camera dei Deputati, il 30 luglio i bandi per 38 consiglieri parlamentari

Novità importanti per quanto riguarda il concorso Camera dei Deputati 2019. Martedì 30 luglio in Gazzetta Ufficiale verranno infatti pubblicati i primi due bandi finalizzati all’assunzione di 38 consiglieri parlamentari.

In questo articolo tutti i dettagli.

