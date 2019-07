Carabiniere ucciso a Roma, fermati due americani

Due persone sono state fermate nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso nella notte a Roma. Il 35enne, vice brigadiere, è stato accoltellato a morte nel corso di un servizio contro un tentativo di estorsione. I fermati sono cittadini americani.

I due americani fermati sono stati portati al nucleo operativo dei carabinieri di via In Selci dove si recheranno i magistrati della Procura di Roma per interrogarli. Contro i due per ora non è stata formalizzata nessuna accusa. La Procura di Roma però procede per omicidio e furto.

Carabiniere ucciso a Roma, cosa è successo: la ricostruzione

Il carabiniere Cerciello Rega è morto durante un’operazione contro gli autori di un furto. Il 35enne di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ha subito una violenta aggressione con un collega. Ha perso la vita dopo aver subito 8 coltellate. L’aggressione in in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati, nel centro di Roma.

L’operazione sfociata nella violenta aggressione ai danni di due carabinieri è nata precisamente per il furto di un borsello. Stando alle prime ricostruzioni, nelle ore precedenti al’aggressione mortale un uomo era stato derubato a Trastevere del borsello con dentro il portafogli e il cellulare. La vittima si è rivolta ai carabinieri per denunciare il furto e quando ha ricevuto la telefonata dei ladri con la richiesta di riscatto per riavere il bottino (il cosiddetto “cavallo di ritorno“), su suggerimento dei militari, ha fissato l’appuntamento.

Così è scattata l’operazione: all’appuntamento nel quartiere Prati è stata inviata una pattuglia di militari in borghese, il vicebrigadiere Cerciello Rega e un collega, della stazione dei carabinieri di piazza Farnese. Con loro, ma a distanza, c’erano altre pattuglie dei carabinieri pronte a intervenire e anche la vittima del furto, tenuta in una situazione protetta.

Quando il vicebrigadiere e il collega si sono accorti che i due ladri erano arrivati all’appuntamento li hanno avvicinati e si sono qualificati chiedendo i documenti. La reazione è stata violenta: i militari sono stati aggrediti e uno dei due ladri si è avventato su Cerciello Rega con un coltello. Il collega, impegnato in una colluttazione con l’altro malvivente, ha tentato di difenderlo quando lo ha sentito urlare. Ma inutilmente. Era già stato più volte accoltellato. Poi ha dato l’allarme.

Indagini anche sul furto della borsa

Stando a quanto emerso da ambienti investigativi la vicenda dell’omicidio del carabiniere “appare più complessa di un banale ‘cavallo di ritorno'”. Da quanto si apprende le indagini proseguono non solo per appurare la dinamica dell’omicidio ma anche per accertare le modalità e le finalità del furto della borsa sottratta un cittadino a Trastevere. L’interrogatorio dei sospetti potrebbe risultare fondamentale anche su quest’ultimo punto.

I funerali a Somma Vesuviana lunedì 29 luglio

Come riferito dal Comune di Somma Vesuviana i funerali di Mario Cerciello Rega saranno celebrati lunedì 29 luglio alle ore 12 a Somma Vesuviana nella chiesa di Santa Croce in via Santa Maria del Pozzo 114, la stessa dove un mese e mezzo fa il carabiniere si era sposato. Ai funerali parteciperà anche il vicepremier Luigi Di Maio.

Il collega: “Ho provato a salvarlo”

Gli investigatori hanno ovviamente ascoltato anche il carabiniere che al momento dell’aggressione si trovava con il vice brigadiere ucciso. “Quando ho sentito Mario urlare ho lasciato quell’uomo e ho provato a salvarlo, perdeva molto sangue”, ha raccontato il collega del 35enne di Somma Vesuviana, come riportato dall’Ansa.

Il militare, resosi conto che Cerciello Rega era grave, ha poi dato l’allarme alle altre pattuglie che si trovavano a distanza nella zona in cui era stato organizzato il servizio per fermare i due ladri che qualche ora prima avevano derubato un uomo a Trastevere e chiesto un riscatto di 100 euro per riconsegnare il bottino.

La moglie: “Me lo hanno ammazzato”

Sono ovviamente parole di immenso dolore quelle pronunciate dalla moglie e dagli amici di Cerciello Rega. “Me lo hanno ammazzato”, ha detto la compagna di vita del militare, straziata dalle lacrime, sfogando la sua disperazione fuori dalla camera mortuaria dell’ospedale Santo Spirito a Roma. La coppia si era sposata da poco. Marito e moglie erano tornati dal viaggio di nozze lunedì scorso, per festeggiare il compleanno di lui nella Capitale.

“Non aveva ancora nemmeno disfatto i bagagli”, ha raccontato Sandro Ottaviani, il diretto superiore del vice brigadiere ucciso, il comandante della stazione dei Carabinieri di Piazza Farnese. “Lei viveva per lui, è una tragedia”, ha raccontato un amico dei due in lacrime. “Ancora non ci posso credere”, ha poi ripetuto un fratello della vittima.

Salvini: “Lavori forzati in carcere al bastardo”

Le reazioni politiche all’omicidio del carabiniere a Roma non sono tardate ad arrivare. Non poteva mancare un commento del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa”, ha detto il leader della Lega.

Roberto Saviano intanto ha sottolineato che l’omicidio “è già territorio saccheggiato dalla peggiore propaganda” e che la morte di un militare in servizio “non può essere usata come orrido strumento politico contro i migranti”.