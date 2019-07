Belen è di nuovo incinta: il rumor

“Belen è di nuovo incinta”. Il rumor si è diffuso immediatamente dopo che la showgirl argentina Belen Rodriguez ha avuto un malore durante le registrazioni di “Tu si que vales”, il programma targato Maria De Filippi.

La notizia è stata riportata anche dal settimanale Oggi, che ha ricostruito l’accaduto: “A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di ‘Tu si que vales'”.

Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino, che si sono conosciuti durante la partecipazione al programma Amici, sono tornati insieme dopo un lungo periodo di crisi. I due, genitori del piccolo Santiago, 4 anni, hanno trascorso con il figlio un lungo periodo di vacanza nel Mediterraneo. E i fan sognano per loro, a coronamento del loro sogno d’amore, un nuovo bambino.

“Ci affidiamo al destino”

Anche Stefano De Martino, in realtà, lo vorrebbe. E qualche giorno fa aveva anche confessato al Il Messaggero, quotidiano romano, che ci stavano provando. “Ci affidiamo al destino”, aveva detto.

E il momento potrebbe essere arrivato. Belen Rodriguez potrebbe essere di nuovo incinta. E il malore che ha avuto e che ha costretto al produzione a rimandare la registrazione della prima puntata del talent show di Maria De Filippi “Tu si que vales” potrebbe essere la prova.

Ovviamente i due, al momento, non confermano né smentiscono.

Ma i fan, sui social, stanno impazzendo e cercano risposte, sperando che siano positive. Per chi si è appassionato alla loro storia d’amore, nata dietro le quinte del programma Amici; per chi li ha visti amarsi e poi lasciarsi; per chi li ha visti stare con altre persone e poi tornare insieme; per tutti loro, l’arrivo di un secondo figlio di Belen e Stefano è come la trasformazione di una bella favola d’amore in realtà.

