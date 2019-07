🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 25 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Don Matteo | Jackie | Finalmente la felicità

Giornata di repliche e film quella del 25 luglio 2019. Il pubblico italiano avrà apprezzato la scelta dei canali televisivi o avrà preferito dedicarsi ad altre attività? La gara per gli ascolti in estate combatte su un territorio senza stimoli: sono pochissimi i nuovi programmi proposti per l’intrattenimento, ma c’è sempre una grande selezione di film interessanti com’è accaduto ieri sera.

Rai 3 ad esempio ha puntato sull’interpretazione della storia di Jackie Kennedy, interpretata da Natalie Portman, oppure Canale 5 ha pescato dal suo bagaglio di film passati una pellicola di Leonardo Pieraccioni, che in genere compiace sempre l’italiano medio.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di giovedì 25 luglio 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 25 luglio 2019 | Giovedì | Chi ha vinto la serata

Su Rai 1, la replica di Don Matteo è stata vista da 2.270.000 persone, con uno share del 14.9%. Su Canale 5 invece Leonardo Pieraccioni con il suo film Finalmente la felicità ha raggiunto 1.937.000 ascolti tv, con uno share dell’11.6%.

Su Italia 1 l’episodio di Chicago PD è stato seguito da 1.019.000 spettatori (6.6%), mentre su Rai 2 il film Ricatto ad alta quota si è fermato a 1.132.000 individui all’ascolto (6.7%).

Su Rai 3 invece Jackie ha totalizzato 713.000 ascoltatori (4.2%). Su Rete 4, il film Le crociate si è fermato a 631.000 ascolti tv (4.4%), mentre su La 7 lo speciale In onda è stato seguito da 677.000 persone (4.3%).

Su Tv 8 Tartarughe Ninja ha totalizzato 300.000 spettatori (1.8%), mentre su Nove il film Tutta la verità – L’enigma del mostro di Firenze si è fermato a 324.000 ascolti tv (2%).

Ascolti tv | 25 luglio 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1 il classico programma estivo Techetechetè ottiene 2.920.000 spettatori con il 16.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha divertito una media di 2.433.000 spettatori con uno share del 14.1%.

Su Rai 2 l’approfondimento del TG2 Post ha interessato 844.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia 1 gli episodi della serie CSI hanno totalizzato 730.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rai 3 VoxPopuli ha raccolto davanti al video 776.000 spettatori con il 4.8% mentre a seguire la soap Un Posto al Sole ha divertito 1.235.000 spettatori con 7.1%.

Su Rete 4 l’approfondimento di Stasera Italia Estate ha totalizzato 777.000 persone (4.7%), nella prima parte, e 970.000 spettatori (5.5%), nella seconda.