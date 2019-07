Alitalia, i voli cancellati il 26 luglio 2019 per lo sciopero nazionale: la lista completa

In queste ore sono tanti i viaggiatori alla ricerca di informazioni sulla lista dei voli cancellati da Alitalia per venerdì 26 luglio 2019, in occasione dello sciopero degli aerei proclamato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Dopo lo sciopero dei mezzi pubblici del 24 luglio, infatti, venerdì inizia la seconda parte dell’agitazione dei lavoratori del settore dei trasporti, che chiedono al governo un maggior dialogo sui temi legati alla sicurezza e agli spostamenti in tutta Italia.

Tutto sullo sciopero degli aerei di venerdì 26 luglio 2019

A incrociare le braccia sono i piloti assistenti di volo e tecnici alla manutenzione e personale di terra di Alitalia e delle altre compagnie aeree, gli addetti all’handling, al catering e delle gestioni aeroportuali ad esclusione dei controllori di volo di Enav.

Così, la settimana che va dal 22 al 28 luglio rischia di diventare un vero e proprio inferno per tutti i pendolari: iniziata con l’interruzione della linea ferroviaria Roma-Firenze di lunedì, provocata da un incendio doloso e proseguita con il blocco dei mezzi pubblici di mercoledì.

Venerdì, poi, il colpo di grazia con lo sciopero degli aerei. A cui si aggiunge la confusione sulle strade e sulle autostrade causata dall’esodo estivo di milioni di famiglie in partenza per le vacanze.

Sciopero aerei 26 luglio 2019, la posizione di Alitalia e i voli cancellati

Per tutti questi motivi, in questi giorni il governo e il Garante degli scioperi hanno chiesto ai sindacati di rinviare o limitare la durata dell’agitazione, ottenendo il rinvio al 6 settembre dello sciopero dei piloti e degli assistenti di volo della sola Alitalia aderenti ad Anpac, Anpav e Anp.

È rimasto però in piedi lo sciopero dei lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Ecco perché Alitalia ha dovuto promuovere un piano straordinario per la giornata di venerdì 26 luglio 2019.

La compagnia aerea ha promesso che saranno utilizzati aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali, cercando di ridurre così al minimo i disagi ai viaggiatori coinvolti. Tuttavia, è stato necessario ridurre il numero delle tratte: così sono stati cancellati ben 113 voli nazionali e internazionali.

Sciopero aerei 26 luglio 2019, la lista dei voli cancellati da Alitalia

Secondo i dati pubblicati dal sito di Alitalia, grazie al piano straordinario il 60% dei passeggeri riuscirà a viaggiare nella stessa giornata del 26 luglio.

Per far fronte allo sciopero e garantire un servizio il più puntuale e corretto possibile ai consumatori, Alitalia ha inoltre pubblicato sul suo sito l’elenco dei voli cancellati per venerdì 26 luglio 2019. Eccoli:

AZ149 Bruxelles-Milano Linate

AZ150 Milano Linate-Bruxelles

AZ215 London City-Milano Linate

AZ216 Milano Linate-London City

AZ226 Milano Linate-London City

AZ227 London City-Milano Linate

AZ318 Roma Fiumicino-Parigi Charles DeGaulle

AZ333 Parigi Charles DeGaulle-Roma Fiumicino

AZ344 Roma Fiumicino-Nizza

AZ345 Nizza-Roma Fiumicino

AZ408 Milano Linate-Francoforte

AZ409 Francoforte-Milano Linate

AZ583 Tirana-Roma Fiumicino

AZ584 Roma Fiumicino-Tirana

AZ725 Atene-Milano Linate

AZ726 Milano Linate-Atene

AZ824 Roma Fiumicino-Beirut

AZ825 Beirut-Roma Fiumicino

AZ1019 Milano Malpensa-Roma Fiumicino

AZ1026 Roma Fiumicino-Milano Malpensa

AZ1155 Roma Fiumicino-Reggio Calabria

AZ1156 Reggio Calabria-Roma Fiumicino

Altri voli cancellati da Alitalia:

AZ1157 Roma Fiumicino-Reggio Calabria

AZ1166 Lamezia-Roma Fiumicino

AZ1168 Lamezia-Roma Fiumicino

AZ1169 Roma Fiumicino-Lamezia

AZ1171 Roma Fiumicino-Lamezia

AZ1198 Reggio Calabria-Milano Linate

AZ1263 Roma Fiumicino-Napoli

AZ1264 Napoli-Roma Fiumicino

AZ1286 Napoli-Milano Linate

AZ1287 Milano Linate-Napoli

AZ1293 Milano Linate-Napoli

AZ1294 Napoli-Milano Linate

AZ1311 Roma Fiumicino-Bologna

AZ1314 Bologna-Roma Fiumicino

AZ1357 Roma Fiumicino-Trieste

AZ1358 Trieste-Roma Fiumicino

AZ1383 Roma Fiumicino-Genova

AZ1384 Genova-Roma Fiumicino

AZ1386 Genova-Roma Fiumicino

AZ1395 Roma Fiumicino-Genova

AZ1412 Torino-Roma Fiumicino

AZ1417 Roma Fiumicino-Torino

AZ1463 Roma Fiumicino-Venezia

AZ1466 Venezia-Roma Fiumicino

Altri voli cancellati da Alitalia:

AZ1475 Roma Fiumicino-Venezia

AZ1492 Verona-Roma Fiumicino

AZ1535 Roma Fiumicino-Cagliari

AZ1553 Cagliari-Milano Linate

AZ1557 Cagliari-Milano Linate

AZ1558 Milano Linate-Cagliari

AZ1563 Roma Fiumicino-Cagliari

AZ1565 Cagliari-Milano Linate

AZ1570 Milano Linate-Cagliari

AZ1575 Roma Fiumicino-Alghero

AZ1577 Cagliari-Milano Linate

AZ1578 Alghero-Roma Fiumicino

AZ1581 Roma Fiumicino-Cagliari

AZ1584 Cagliari-Roma Fiumicino

AZ1594 Cagliari-Roma Fiumicino

AZ1604 Milano Linate-Alghero

AZ1605 Alghero-Milano Linate

AZ1612 Bari-Roma Fiumicino

AZ1613 Roma Fiumicino-Bari

AZ1619 Roma Fiumicino-Brindisi

AZ1624 Brindisi-Roma Fiumicino

AZ1629 Milano Linate-Brindisi

AZ1642 Brindisi-Milano Linate

AZ1648 Bari-Milano Linate

AZ1649 Milano Linate-Bari

AZ1652 Bari-Milano Linate

Altri voli cancellati da Alitalia:

AZ1653 Milano Linate-Bari

AZ1663 Roma Fiumicino-Pisa

AZ1664 Pisa-Roma Fiumicino

AZ1667 Roma Fiumicino-Pisa

AZ1668 Pisa-Roma Fiumicino

AZ1675 Roma Fiumicino-Firenze

AZ1678 Firenze-Roma Fiumicino

AZ1685 Catania-Verona

AZ1699 Venezia-Catania

AZ1701 Milano Linate-Catania

AZ1702 Catania-Milano Linate

AZ1710 Catania-Roma Fiumicino

AZ1711 Roma Fiumicino-Catania

AZ1713 Milano Linate-Catania

AZ1714 Catania-Milano Linate

AZ1715 Milano Linate-Catania

AZ1721 Milano Linate-Catania

AZ1724 Catania-Roma Fiumicino

AZ1730 Catania-Roma Fiumicino

AZ1739 Roma Fiumicino-Catania

AZ1745 Roma Fiumicino-Catania

AZ1747 Catania-Milano Linate

AZ1756 Catania-Roma Fiumicino

AZ1762 Palermo-Milano Linate

Altri voli cancellati da Alitalia:

AZ1765 Milano Linate-Palermo

AZ1767 Palermo-Milano Linate

AZ1770 Milano Linate-Trapani

AZ1772 Milano Linate-Palermo

AZ1773 Trapani-Milano Linate

AZ1781 Roma Fiumicino-Palermo

AZ1782 Palermo-Roma Fiumicino

AZ1784 Palermo-Roma Fiumicino

AZ1785 Roma Fiumicino-Palermo

AZ2034 Roma Fiumicino-Milano Linate

AZ2036 Roma Fiumicino-Milano Linate

AZ2037 Milano Linate-Roma Fiumicino

AZ2038 Roma Fiumicino-Milano Linate

AZ2039 Milano Linate-Roma Fiumicino

AZ2045 Milano Linate-Roma Fiumicino

AZ2049 Milano Linate-Roma Fiumicino

AZ2068 Roma Fiumicino-Milano Linate