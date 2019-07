Polina Bright è una visual artist australiana, che ha diffuso un video sul concetto di pazienza diventato virale in poco tempo sulla sua pagina Twitter.

Intitolato “My pacience“, il filmato dura 42 secondi e ha ricevuto 10 milioni di visualizzazioni in 24 ore. E oltre 21 mila condivisioni sul social. Mentre i like continuano ad aumentare.

L’artista lancia il video diventato virale su Twitter chiedendo agli utenti: “Avete abbastanza pazienza per guardarlo fino alla fine?”.

E invita chi guarda ad aspettare con pazienza che il video termini per vedere cosa succede. Ma il finale spiazza.

Gabbiano si piazza davanti alla telecamera del traffico: il video è virale