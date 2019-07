Tour de France 2019 risultato diciottesima (18) tappa: il vincitore. Chi ha vinto oggi 25 luglio

La diciottesima (18) tappa del Tour de France 2019, di 207 chilometri con partenza da Embrun e arrivo a Valloire, è stata vinta da Nairo Quintana.

Tour de France 2019 risultato diciottesima (18) tappa: la sintesi

Alle 11.30 di questa mattina, 25 luglio 2019, è partita la 18esima tappa del Tour de France. Il gruppo, subito trainato dalla Movistar, ha visto poi emergere Lutsenko e Perichon. Dopo circa un’ora Caleb Ewan e Wout Poels hanno avuto una brutta caduta, ma sono facilmente tornati parte del gruppo. Non è toccata la stessa sorte a ben 34 partecipanti, che invece hanno staccato il gruppo di ben 50 minuti: si è trattato di Dylan Van Baarle (Ineos), Max Richeze (Deceuninck-Quick Step), Romain Bardet, Mikaël Chérel and Matthias Frank (AG2R-La Mondiale), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ), Nairo Quintana, Andrey Amador and Carlos Verona (Movistar), Gorka Izagirre and Alexey Lutsenko (Astana), Amund Groendahl Jansen and Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Alberto Bettiol and Michael Woods (EF Education First), Adam Yates, Daryl Impey and Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Greg Van Avermaet, Simon Geschke and Serge Pauwels (CCC), Sergio Henao (UAE Team Emirates), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Nikias Arndt and Lennard Kämna (Sunweb), Pierre-Luc Périchon and Stéphane Rossetto (Cofidis), Tiesj Benoot, Jasper De Buyst and Tim Wellens (Lotto-Soudal), Paul Ourselin (Total Direct Energie), Nils Politt (Katusha-Alpecin) e Amaël Moinard (Arkéa-Samsic).

Arrivati a Col de Vars i primi sei erano Tim Wellens, Romain Bardet, Alexey Lutsenko, Nairo Quintana, Jasper De Buyst e Stéphane Rossetto. A seguire si è verificata una nuova caduta che questa volta ha visto coinvolti George Bennett (Jumbo Visma) e Nicholas Roche.

Una volta iniziata la salita la Movistar, con una grande accelerazione, ha staccato il resto del gruppo. Il sardo Fabio Aru, dopo qualche momento di difficoltà, è riuscito a rimanere nel gruppo della maglia gialla, mentre in testa rimanevano sempre gli spagnoli della Movistar.

Una volta cominciata la salita del Galibier, una delle più temute, al comando risultavano Woods, Van Avermaet, Pauwels, Lutsenko, Kämna, Chérel e Benoot. Ad affermarsi in testa è però poi stato Quintana che, concentratissimo, ha continuato a guadagnare vantaggio metro dopo metro. Con 1’05” su Bardet e 5’36” su Lutsenko, il colombiano negli ultimi 20 km si avviava verso la vittoria di tappa. Aru sempre nel gruppo dei favoriti.

Improvviso scatto di Bernal a 8 minuti dalla fine della corsa, ma Quintana continuava a transitare per primo al GPM del Galibier conquistando 8 secondi di vantaggio. In discesa Quintana aveva 1’44” su Bardet, 5’42” su Bernal e 6’13” sul gruppetto maglia gialla.

A 13 km dalla fine della tappa Bernal è partito al contrattacco, con Alaphilippe molto affaticato che però cercava di non perdere la posizione. A 9 km dal traguardo Quintana era in testa, Bardet a 1’37”, a 5’26” Bernal, a 5’50” il gruppetto Thomas e a 6’08” Alaphilippe.

Tour de France 2019 risultato diciottesima (18) tappa: le classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA DICIOTTESIMA (18) TAPPA

NAIRO QUINTANA ROMAIN BARDET ALEXEY LUTSENKO LENNARD KÄMNA DAMIANO CARUSO TIESJ BENOOT MICHAEL WOODSEGAN BERNALSERGE PAUWELS STEVEN KRUIJSWIJK EMANUEL BUCHMANN THIBAUT PINOT GERAINT THOMAS JULIAN ALAPHILIPPE RIGOBERTO URAN MIKEL LANDA MEANA RICHIE PORTE WARREN BARGUIL ALEJANDRO VALVERDE

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA DICIOTTESIMA (18) TAPPA

JULIAN ALAPHILIPPE EGAN BERNAL GERAINT THOMAS STEVEN KRUIJSWIJK THIBAUT PINOT EMANUEL BUCHMANN NAIRO QUINTANA MIKEL LANDA MEANA RIGOBERTO URAN ALEJANDRO VALVERDE

