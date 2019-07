Tour de France 2019 classifica generale dopo la diciottesima (18) tappa di oggi, 25 luglio

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

Tutto quello che c’è da sapere sul Tour de France 2019

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Chi indossa la maglia gialla? Eccola nel dettaglio dopo la diciottesima (18) tappa di oggi, giovedì 25 luglio 2019, vinta da Nairo Quintana.

LA CLASSIFICA DEL TOUR DE FRANCE 2019 DOPO LA 18 TAPPA (qui il riassunto della gara di oggi)

JULIAN ALAPHILIPPE EGAN BERNAL GERAINT THOMAS STEVEN KRUIJSWIJK THIBAUT PINOT EMANUEL BUCHMANN NAIRO QUINTANA MIKEL LANDA MEANA RIGOBERTO URAN ALEJANDRO VALVERDE

LA CLASSIFICA DELLA 18a TAPPA

NAIRO QUINTANA ROMAIN BARDET ALEXEY LUTSENKO LENNARD KÄMNA DAMIANO CARUSO TIESJ BENOOT MICHAEL WOODSEGAN BERNALSERGE PAUWELS STEVEN KRUIJSWIJK EMANUEL BUCHMANN THIBAUT PINOT GERAINT THOMAS JULIAN ALAPHILIPPE RIGOBERTO URAN MIKEL LANDA MEANA RICHIE PORTE WARREN BARGUIL ALEJANDRO VALVERDE

