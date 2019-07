Stasera in tv 25 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 25 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 25 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – Don Matteo 11

Questa sera su Rai 1, come settimana scorsa, ci sono le repliche di Don Matteo 11, l’undicesima stagione della celebre fiction con protagonista Terence Hill. La Rai continua a mandare in onda i vecchi episodi in attesa della stagione numero 12, attesa per il prossimo autunno. Le puntate di stasera si intitolano “Pene d’amore” e “Una famiglia normale”.

Trama: Le certezze sono sempre loro, ovvero il prete investigatore interpretato da Terence Hill e il fido Maresciallo Cecchini (Nino Frassica): ma l’11esima stagione di Don Matteo ha non poche sorprese. Oltre alla presenza di Carlo Conti nei panni di se stesso, la fiction di Rai 1 vede l’ingresso di un capitano donna (Maria Chiara Giannetta) e del pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Tra le novità anche la giovane Sofia dal carattere difficile, che legherà con il bullo interpretato da Federico Russo.

Ecco il trailer:

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21.20 – Ricatto ad alta quota

Rai 2 questa sera Improvviserai viene sostituito da Ricatto ad alta quota, un film del 2016 diretto da Nadeem Soumah.

Trama: Ricatto ad alta quota racconta di una donna che lavora per l’FBI ed è vittima di un ricatto che metterà in pericolo la sua vita e quella della sua famiglia (il marito e il figlio adolescente).

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Jackie Prima Visione TV

Questa sera Rai 3 propone un film in prima visione, Jackie, con Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup.

Trama: Dopo gli spari di Dallas, Jacqueline Kennedy affronta il dolore per l’assassinio del marito.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Le Crociate

Su Rete 4 questa sera arriva un kolossal del cinema storico, Le Crociate, con Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons, Edward Norton, Ghassan Massoud, Alexander Siddig.

Trama: Da maniscalco in Francia a condottiero a difesa di Gerusalemme, Baliano negozierà la consegna della città per la salvezza dei suoi abitanti. Storia ambientata tra la terza e la quarta crociata.

STASERA IN TV 25 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Finalmente la felicità

Su Canale 5 stasera è in programma un grande classico del cinema di Leonardo Pieraccioni, Finalmente la felicità, con Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero, Rocco Papaleo, Thyago Alves, Barbara Bouchet, Andrea Buscemi, Shel Shapiro, Michela Andreozzi, Maurizio Battista, Maria De Filippi.

Trama: Benedetto, insegnante di musica toscano con un interesse quasi smodato nei confronti dei temi legati all’ecologia, apprende grazie alla popolare trasmissione televisiva C’e’ posta per te di avere una sorella, Luna, ragazza brasiliana adottata a distanza dalla madre appena morta. Trovandosi in Italia per seguire la sua professione di modella, Luna entra in contatto con la diversa realtà del nuovo fratello, che causa non pochi problemi, anche per via di un fotografo eccentrico, di un ex fidanzato onnipresente e di Sandrino, autista di pullman turistici e amico-confidente di Benedetto. A complicare ancora di più la convivenza dei due è, poi, la convinzione di Benedetto che la madre sia stata assassinata dalla famosa attrice Barbara Bouchet.

Il cast di Finalmente la felicità

Ecco il trailer:

GUIDA TV 25 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago P.D. – Stagione 5 Episodio 10

Italia 1 questa sera arrivano due nuovi episodi della quinta stagione di Chicago P.D.

Trama: Jay inizia a frequentare Camila, una ragazza che lavora in bar e locali notturni e se ne innamora, ricambiato. Quando scopre che Camila è coinvolta in un giro di droga, Jay cerca di separare il suo interesse privato da quello lavorativo e di usarla come informatore per poter indagare. Voight e Upton non sono convinti che Jay sia in grado di poter gestire la situazione con la mente lucida e Voight interviene spingendo Jay a fare i passi giusti.

PROGRAMMI TV 25 LUGLIO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – In onda

Questa sera in prima serata su La 7 lo speciale di In onda, il nuovo programma di approfondimento politico condotto da Luca Telese e David Parenzo.

PROGRAMMI TV 25 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Castelli Romani

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monaco

21:30 – Tartarughe Ninja

Stasera su Tv 8 c’è il film delle Tartarughe Ninja, del 2014, con Megan Fox, William Fichtner, Alan Ritchson, Will Arnett, Minae Noji, Whoopi Goldberg, Mos Def, Noel Fisher, Abby Elliott.

Trama: La città di New York è piombata nell’oscurità ed ha bisogno di un gruppo di eroi che la salvi. Dalla polizia ai politici, tutti temono il pugno di ferro di Shredder e del suo Foot Clan e il futuro appare incerto fino a quando quattro emarginati ed improbabili fratelli escono dalle fogne per andare incontro al loro destino da mutanti tartarughe Ninja. A stretto contatto con l’intrepida giornalista April e il suo cameraman Vern Fenwick, le tartarughe si impegneranno a salvare la città e a sventare i piani diabolici di Shredder.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:20 – Bent – Polizia criminale

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il fidanzato di mia sorella

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il fidanzato di mia sorella, con Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, Ben McKenzie.

Trama: Richard Haig è un brillante professore inglese che insegna poesia romantica al Trinity College di Cambridge e ha una passione sfrenata per le belle donne, come suo padre Gordon. Richard ha una relazione con la 25enne Kate, una studentessa americana che ha frequentato il suo corso, e sta per diventare padre. Poco prima di ricevere la notizia, però, l’affascinante professore si imbatte casualmente in Olivia, esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, che gli fa perdere la testa. Ben presto, però, Richard scopre che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, è la sorella di Kate, la madre di suo figlio.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 25 LUGLIO 2019: SKY UNO

19:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Best of

20:25 – Cuochi d’Italia Ep. 14

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Verona Prima TV Su Sky Uno questa sera arrivano in prima tv i nuovi episodi di Bruno Barbieri – 4 Hotel, che stasera fa tappa nella città di Verona.