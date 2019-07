Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 25 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, giovedì 25 luglio 2019:

Pensioni Quota 100, oltre 160mila domande in Italia

Qualche giorno fa l’Inps ha pubblicato gli ultimi dati aggiornati con il numero delle richieste per l’anticipazione della pensione con Quota 100. Ebbene, al 22 luglio 2019 l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha ricevuto in totale 162.000 domande.

Il maggior numero di richieste è stato presentato nella città di Roma (13.000), mentre a Milano e Napoli sono arrivate all’Inps rispettivamente 7.500 e 6.900 domande. Quali tipologie di lavoratori richiedono maggiormente la Quota 100? Al momento sono i lavoratori dipendenti (59.642), seguiti da quelli che lavorano nel settore pubblico (51.913 domande).

Ancora, un altro dato che può fare molto riflettere: a beneficiare della Quota 100 sono soprattutto gli uomini, le cui richieste sono il triplo di quelle delle donne: 120.197 contro 42.406.

Nel frattempo, ieri è intervenuta sul tema pensioni anche l’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, che ha sottolineato i problemi causati dalla precarietà del lavoro al sistema pensionistico italiano e ha chiesto che “i ricchi paghino più tasse” per finanziare un intervento pubblico assistenziale.

