Oroscopo Paolo Fox 25 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 25 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 25 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, in questo giovedì siete alla ricerca di conferme dal punto di vista lavorativo. Quindi vi impegnerete a fondo su questo, lasciando fuori tutto il resto. A qualche problema in coppia e in famiglia penserete solo al weekend. Occhio però a non sembrare troppo menefreghisti. Cogliete al volo tutte le occasioni.

Toro

In questo giovedì 25 luglio la Luna inizia il suo transito nel vostro segno. Dunque la parola d’ordine è approfittare di questa buona fortuna in tutti i settori. Risolvete qualche conflitto di troppo con il partner, affrontate i problemi lavorativi con rinnovato entusiasmo oppure, se siete insoddisfatti, iniziate a cercare una nuova strada.

Gemelli

Per i Gemelli è arrivato il momento di ricomporre una frattura con una persona speciale. Solo qualche giorno fa sembrava impossibile, ma in questo giovedì vedrete degli spiragli e quindi vi fionderete con tutto il vostro entusiasmo. Nel fine settimana, poi, la Luna vi porterà buona fortuna anche nei sentimenti e sul lavoro. Siate positivi.

Cancro

Finalmente vi sentite liberi da pensieri e responsabilità. E dopo un periodo di forte stress era proprio quello che aspettavate. Nonostante qualche litigio a inizio settimana, oggi volete solo pensare a voi stessi. L’unica raccomandazione, conoscendo il vostro carattere, è quella di controllare la vostra lingua. Sul lavoro, invece, pensate a portare a termine un progetto a cui tenete molto. Il tempo per farcela è abbondante.

Leone

Amici del Leone, nonostante siate il segno dell’anno negli ultimi due giorni le stelle sembrano avervi voltato le spalle. Non avrete molta voglia, in questo giovedì 25 luglio, di vedere altre persone. Forse è un periodo di nervosismo dovuto al lavoro, o forse non state molto bene a livello fisico. Per oggi tirate i remi in barca e pensate a ricaricare le pile. Nel fine settimana ci sarà un ottimo recupero, non temete.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2019 | Vergine

Sarà una giornata proprio niente male quella di oggi per voi. Fin da quando aprirete gli occhi vi sentirete in forma e pieni di energia, nonostante il gran caldo che vi perseguita. Sul lavoro potrebbero arrivare presto buone notizie, ma voi dovete impegnarvi a far fruttare le vostre conoscenze.

Bilancia

Amici della Bilancia, oggi per voi sarà una giornata a dir poco tranquilla. In realtà la cosa vi andrà molto bene, visto che ultimamente siete stati molto stressati. Cercate di recuperare in vista di un mese di agosto che vi vedrà assoluti protagonisti. In amore avete da poco chiarito con il partner dopo un’accesa discussione, quindi godetevi il momento.

Scorpione

Siamo alle solite con voi: vi arrabbiate troppo facilmente, date facilmente fiato alla tromba, ferite le persone a voi vicine e poi vi pentite. Ormai tutti vi conoscono per i vostri momenti di rabbia, ma è il momento di imparare a controllarvi. Perché arriverà il momento in cui chi vi vuol bene smetterà di perdonarvi. Nei prossimi giorni potrete avere qualche fastidio fisico, cercate di riprendervi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, siete delle persone molto passionali, a volte anche troppo. Avete una gran voglia di passare del tempo con il partner, ma a causa del vostro lavoro non sempre è facile. Se siete single, invece, occhio a una recente conoscenza a cui vi accorgete di pensare spesso. Nel mese di agosto sarete sommersi dai dubbi su tutta la vostra vita, ma per adesso non pensateci.

Capricorno

Siete in recupero fisico e mentale dopo un inizio di settimana molto impegnativo. Siete nel pieno di un grande cambiamento nella vostra vita: ogni giorno avete molti dubbi, ma le stelle vi consigliano di seguire il cervello e andare avanti. Chi sta nel vostro cuore capirà. E infatti in amore siete molto felici, perché in questo momento di rivoluzione il partner è l’unica certezza.

Acquario

Sono in arrivo per voi alcune giornate difficili, nelle quali dovrete avere a che fare con il nervosismo vostro e di alcune persone per voi speciali. Inoltre, dal lavoro vi arrivano troppe pressioni e a volte pensate di non farcela. Cercate di non reagire male con i colleghi o con i vostri superiori, perché tutto è risolvibile con la giusta freddezza.

Pesci

Amici dei Pesci, siete in un periodo in cui avete una gran voglia di rivalsa su tutti coloro che dicevano che non ce l’avreste fatta. Sul lavoro, soprattutto. Siete stufi di sentire poca fiducia nei vostri confronti e lavorate a fondo per far cambiare idea ad alcuni colleghi. In amore vivrete una giornata molto interessante.

