Oroscopo di oggi 25 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 25 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 25 luglio 2019.

Oroscopo di oggi giovedì 25 luglio 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, giornata importante per voi perché dovrete prendere una decisione importante ma non vi sentite all’altezza. Non potete neppure rifugiarvi nelle braccia degli altri, è importante assumersi le proprie responsabilità e camminare sulle proprie gambe. Va bene il consiglio, ma non dev’essere la base delle vostre azioni.

Toro

Cari Toro, qualche dubbio di troppo ha invaso la vostra testa. Non siete sicuri al 100% della vostra relazione corrente, l’amore è andato scemando nel corso del tempo e non c’è più quella scintilla di una volta. Ma siete certi che sia scomparsa? O magari soltanto affievolita? Cercate di comprendere se è il caso di riprendervela o cambiare rotta.

Oroscopo di oggi 25 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, state attraversando un periodo complicato ma con il vostro coraggio riuscitere a spuntarla, l’importante è non buttarsi a terra e continuare a pedalare. La vostra è una lunga corsa, non potete fermarvi adesso.

Cancro

Cari amici del Cancro, da tempo siete in attesa della grande svolta lavorativa che sembra non arrivare mai. Vorreste tutto e subito senza battere ciglio, ma la vita non funziona così e dovete stare al vostro posto. Ammazzate l’attesa facendo quello che sapete fare meglio: dimostrare il vostro valore.

Leone

Cari Leone, siete in un periodo di grande forza emotiva e le stelle vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi. La vita sentimentale potrebbe risentire di qualche decisione presa d’istinto, fermatevi a riflettere ogni tanto e quando si presenta un problema affrontatelo con la mente aperta, senza paraocchi.

Oroscopo di oggi 25 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, un amore finito male vi ha messo di cattivo umore e avete deciso di prendervi una pausa dai forti sentimenti. Avrete il fine settimana per recuperare l’amarezza, ma al momento il lavoro chiama e non potete permettervi altre distrazioni. La vita va avanti, con o senza amore.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, vi piace essere diplomatici ma quest’oggi invece darete libero sfogo alla vostra rabbia. Non sempre le emozioni prendono così tanto il sopravvento, ma questa è una giornata particolare dove tutto sembra remarvi contro. Sarete chiamati a prendere una decisione che provocherà non pochi disagi.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, la vostra vita sentimentale va su e giù ultimamente e non sembra esserci una via d’uscita. Forse la causa sta nella famiglia, parenti troppo impiccioni potrebbero causare disagi di coppia e sta a voi mettere dei paletti affinché ciò non accada.

Oroscopo di oggi 25 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la vostra estate finalmente si avvicina. Certo, siamo a fine luglio, ma per voi le vacanze erano soltanto un miraggio. Questo fino ad ora, perché dalla prossima settimana potrete finalmente tirare il freno e godervi il dolce far niente, o almeno si spera.

Capricorno

Cari Capricorno, in arrivo per voi una giornata all’insegna del relax e della tranquillità, lasciate al domani i problemi da affrontare e godetevi questa serenità perché durerà poco. Il weekend non promette rose e fiori e il vostro umore potrebbe peggiorare a vista d’occhio.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, la vostra energia sarà contagiosa quest’oggi, non a caso il vostro è il segno che fa capo a tutto lo zodiaco nella giornata di giovedì. Avete deciso di lasciare da parte l’amarezza dei giorni passati e volete essere positivi focalizzandovi su quello che è davvero importante.

Pesci

Cari Pesci, è arrivato il momento di cambiare qualcosa nella vostra vita perché le cose, così come sono, non vanno bene. Non avete più il coraggio di una volta, dovreste ritrovarlo per poter affrontare quello che verrà altrimenti rimarrete chiusi nella stessa gabbia dalla quale state tentando di scappare.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.