Oroscopo di domani 26 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, venerdì 26 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 26 luglio 2019:

Ariete

Dopo alcune giornate difficili, il vostro segno è finalmente in grande ripresa. Con il partner passerete dei momenti molto importanti, ricchi di affetto e complicità. L’affiatamento sarà alle stelle e ne beneficerà anche il vostro umore. Sul lavoro non mancano preoccupazioni e stress, ma oggi non volete pensarci troppo. In fondo, la vostra vita non è solo il lavoro.

Toro

Sarà un venerdì a due facce per voi del Toro. Sul lavoro andrà tutto a gonfie vele, grazie al vostro innegabile impegno e soprattutto alla vostra straordinaria capacità di approcciarvi ad ogni problematica. In amore, invece, non mancheranno problemi: nei giorni scorsi è successo qualcosa che vi ha fatto perdere fiducia nel partner e adesso non sapete come comportarvi.

Oroscopo di domani 26 luglio 2019 | Gemelli

Per i Gemelli quella del 26 luglio sarà una giornata ricca di sorprese. Per coloro che sono in coppia, ci saranno straordinari momenti con il partner. Volete ringraziarlo perché avete passato un brutto periodo e lui/lei è sempre stato accanto a voi. Se siete single, invece, grazie a un amico in comune potreste conoscere una persona che fa per voi.

Cancro

Amici del Cancro, la vostra testa è altrove. Il lavoro è noioso e stressante e pensate che siate sprecati per la posizione che ricoprite. In amore, ultimamente, non siete stati poi così fortunati. Avete voglia di evadere e, visto il periodo estivo, la testa andrà a una bella vacanza. Guardatevi attorno, potreste trovare una destinazione forse poco famosa ma che fa proprio al caso vostro.

Leone

Per il Leone sono in arrivo momenti bui in amore. Il partner sospetta qualcosa dal vostro strano comportamento degli ultimi giorni, cosa avete da nascondere? Se avete dubbi sulla vostra relazione, forse è il momento di parlarne. Prima che sia troppo tardi. Se invece la vostra è solo gelosia, è il momento di lavorare di più sulla vostra autostima.

Oroscopo di domani 26 luglio 2019 | Vergine

Per la Vergine si prospetta un weekend in anticipo. Venerdì 26 luglio, infatti, molti di voi non dovranno lavorare o comunque avranno una giornata abbastanza leggera. Approfittatene per staccare la spina e soprattutto passare del tempo con alcuni amici che nell’ultimo periodo avete parecchio trascurato. Sarà un toccasana per la vostra allegria.

Bilancia

Amici della Bilancia, per domani il consiglio delle stelle è di dedicare del tempo solo a voi stessi. Siete spesso troppo generosi e vi spendete per gli altri, anche sacrificando la vostra felicità. Una strategia che non sempre paga, e infatti ultimamente siete stati parecchio di cattivo umore. Provate a invertire la tendenza. In serata occhio alla stanchezza fisica, non fate troppo tardi.

Scorpione

Per lo Scorpione quella di domani 26 luglio 2019 sarà praticamente una giornata perfetta. Vi metterete alle spalle lo stress e l’infelicità degli ultimi giorni, grazie a una persona speciale che, direttamente dal vostro passato, tornerà per ridarvi il sorriso. Se in amore andrà tutto molto bene, quindi, non sarà da meno il lavoro. Arriveranno buone notizie. Buone, soprattutto, perché assolutamente inaspettate.

Oroscopo di domani 26 luglio 2019 | Sagittario

Domani vi sentirete molto in forma e soprattutto noterete che il vostro sex appeal sarà alle stelle. Approfittatene, soprattutto se siete single, per fare nuove conoscenze dopo un periodo in cui, a causa di una grossa delusione, avete chiuso tutte le porte a possibili relazioni. Se siete in coppia, invece, organizzate una cenetta romantica per il partner. Non ve ne pentirete assolutamente.

Capricorno

Qualche tensione di troppo per il Capricorno in amore. Ultimamente il vostro rapporto di coppia è molto altalenante: un giorno sulle stelle, un giorno sottoterra. Avete voglia di maggiore stabilità e le stelle vi consigliano di parlarne chiaramente con il partner. Il giusto dialogo può essere la chiave per risolvere la situazione. Benissimo a lavoro, invece.

Acquario

Buone notizie in ambito economico e finanziario per l’Acquario. Finalmente dal lavoro arriverà una gratificazione economica per il vostro immenso impegno. Ne avevate proprio bisogno: ultimamente il vostro portafogli si era praticamente prosciugato. Approfittate della buona giornata per passare del tempo con la vostra famiglia.

Pesci

State attraversando un periodo difficile, pieno di malesseri fisici e psicologici. Le conseguenze peggiori, in questo venerdì 26 luglio, arriveranno sul lavoro, dove vi troverete diverse gatte da pelare e poca pazienza da dedicare ai colleghi. Fatevi forza, il weekend è ormai vicino.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 26 luglio: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

