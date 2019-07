Oroscopo Branko 25 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 25 LUGLIO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 luglio 2019.

Ariete

La Luna cala in Toro aprendo una fase positiva per voi, amici dell’Ariete, soprattutto dal punto di vista finanziario. Siate ottimisti nei confronti del lavoro e della famiglia. L’amore è il vostro efficace amuleto, vi aiuta ad affrontare al meglio le difficoltà.

Cari Toro, secondo Branko dovrete iniziare a programmare da oggi a sabato un vostro piano di ferie approfittando della Luna in ultimo quarto. Non ci saranno grandi sconvolgimenti per voi, è una fase piuttosto piatta, dovete soltanto attendere l’arrivo di Marte e Venere. Gli uomini del Toro dovrebbero fare attenzione a non cadere in tentazione prendendo la donna d’altri.

