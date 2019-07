Natalie Imbruglia incinta: “Aspetto un figlio grazie alla fecondazione assistita”

Natalie Imbruglia è incinta. La cantante. interpete del celebre brano Torn, ha annunciato che sarà mamma in autunno. A quarantaquattro anni, e grazie alla fecondazione in vitro e a un donatore di sperma. La notizia è stata data è stato postato su Instagram, dove l’artista è seguita da più di 300mila follower.

“E come potete vedere dalla foto… (no, non ho ingoiato un’anguria). In autunno avrò il mio primo figlio!”, ha scritto l’interprete.

“Quelli di voi che mi conoscono sanno che è qualcosa che desideravo da molto tempo e sono felice che ciò sia stato reso possibile dalla fecondazione in vitro e grazie a un donatore di sperma”, si legge ancora nel post. “Non dirò nulla di più, pubblicamente. Sono così entusiasta di questa avventura … un nuovo album e diventerò mamma!”

La cantante ha anche dato un altro annuncio. Ha postato una foto in cui compare insieme a un gruppo di persone e ha scritto: “Sono molto felice di annunciare che ho appena firmato un contratto discografico con BMG! Che squadra incredibile. Sono stata impegnata a scrivere per un anno e mezzo e non vedo l’ora di condividere queste nuove canzoni con tutti voi”.

La cantante, che per il brano Torno era stata nominata agli Emmy, era sentimentalmente legata al fotografo Matt Field. Prima, era stata sposata con il collega dei Silverchair, Daniel Johns, da cui si è separata nel 2008. Nei primi anni Duemila, aveva avuto una relazione con David Schwimmer, l’attore che in Friends interpreta Ross.