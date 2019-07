Meteo sabato 27 luglio 2019: Ondata di freddo, temperature in calo, nubifragi e grandine

L’afa che sta interessando la penisola in queste ore, sta per lasciare il posto a un weekend di freddo, ma come sarà il meteo di sabato 27 luglio e il meteo di domenica di domenica 28 luglio?

Una perturbazione atlantica sta per entrare a gamba tesa sul Mediterraneo, spazzando via l’anticiclone africano che aveva portato caldo e afa in Italia. L’ondata di maltempo arriverà nel weekend, e interesserà il nostro paese, e buona parte dell’Europa centrale, per almeno due giorni.

Il grande caldo dei giorni scorsi verrà spazzato via dalle correnti fresche e instabili nord atlantiche. Le temperature caleranno anche di 10 gradi, come spiega il sito specializzato 3bmeteo.com.

Lo scontro tra l’aria fredda atlantica e le correnti calde e umide dei giorni scorsi, provocherà temporali violenti, nubifragi e grandine. Non possono escludersi allagamenti e raffiche di vento.

I primi rovesci e temporali sono attesi per meteo sabato 27 luglio, nell’area di Alpi e Prealpi, e Liguria. Anche il nord est e l’Appennino dell’alta Toscana sarà interessato da temporali e nubifragi.

Nella giornata di domenica 28 luglio, perturbazioni al nord, piogge, temporali e rovesci sparsi.

Anche il centro non sarà disinteressato dal maltempo, in particolare Toscana, Umbria e Marche. Ma anche Lazio, Abruzzo, Campania e Sardegna. Al Sud ancora caldo.

All’inizio della prossima settimana qualche rovescio o temporale si sposterà al sud. Ma in generale ritornerà l’alta pressione e il clima caldo.

