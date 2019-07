Harry e Meghan Markle sono appassionati di animali e ambiente, come rivela la loro frequentazione dell’etologa Jane Goodall, la più grande esperta di scimpanzé al mondo.

Martedì 23 luglio i duchi di Sussex hanno fatto visita a una delle sedi del programma “Roots & Shoots“, fondato dalla Goodall nel 1991 insieme a un gruppo di studenti della Tanzania allo scopo di riunire i giovani di tutto il pianeta intorno alle questioni della conservazione ambientale e dei diritti umani.

La prima volta che avevano incontrato l’etologa era stato nel loro cottage a Formore, quando Archie era appena nato, per parlare di giovani e ambiente. Meghan aveva sempre sognato d’incontrarla da quando era bambina, perché l’etologa è molto famosa nel mondo anglosassone per via delle sue ricerche e del programma Roots and Shoots, in cui Goodall cerca di sensibilizzare le nuove generazioni sul clima.

La ricerca principale di Jane Goodall riguarda gli scimpanzé: ha rivelato che queste provano delle emozioni, e assumono comportamenti affettivi proprio come gli esseri umani. Il suo studio inizia nel 1960, quando intraprende un viaggio a in Tanzania e avvia l’osservazione degli scimpanzé.

Attraverso una serie di ricerche arriva a concludere che questi si scambiano gesti di affetto: baci, abbracci, carezze e altri atteggiamenti che rivelano la natura affettiva e di reciproco sostegno delle relazioni trai i membri dello stesso gruppo comunitario o famigliare.

L’interesse di Harry e Meghan Markle per il tema è cresciuto da quando è nato il figlio Archie Harrison, e secondo la stessa etologa non potrebbe che essere così: “quando dai alla luce un figlio nel mondo contemporaneo, non puoi fare altro che preoccuparti per il futuro. Perché se non operiamo dei cambiamenti oggi, non avremo un futuro”, ha dichiarato Jane Goodall a un rotocalco britannico.

La scienziata ha inoltre rivelato che tra lei e Harry c’è un ottima intesa, e che stanno cercando insieme alla moglie Meghan di sviluppare progetti per sensibilizzare i più giovani sulle tematiche ambientali.

