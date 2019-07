Libia, naufragio al largo di Homs: si temono più di cento morti

Più di cento persone avrebbero perso la vita in un naufragio al largo di Homs, città sulla costa nel nordoccidentale della Libia.

Secondo quanto si apprende, il barcone, con a bordo almeno trecento persone, sarebbe partito da Khoms, oltre 100km a est di Tripoli. Non è chiaro se i migranti si trovassero su uno e più barconi, quando si sono allontanati dalle coste libiche, secondo quanto scritto dalla BBC.

Secondo Sky News Arabia, sarebbero almeno 116 le persone disperse in seguito al naufragio. I numeri sono confermati anche da al-Arabya.

La Guardia costiere libica ha affermato di “avere soccorso 125 migranti” dalla barca affondata.

A dare la notizia è stato l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in Libia che, in un primo momento, ha parlato di almeno cento morti.

“Tragiche notizie di un mortale naufragio al largo delle coste di Homs. Le prime notizie indicano che oltre 100 persone potrebbero aver perso la vita mentre altre 140 sono state salvate e sbarcate, ricevendo assistenza medica e umanitaria da International Medical Corps (Imc), partner dell’Unhcr”, si legge nel primo tweet pubblicato dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

La notizia è stat confermata anche dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni.

Notizia in aggiornamento