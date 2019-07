Jackie, tutto quello che c’è da sapere sul film: trama, cast e streaming

Stasera, giovedì 25 luglio 2019, va in onda in prima serata su Rai 3 il film Jackie. Si tratta di una pellicola del 2016 diretta da Pablo Lorrain e con nel cast attori tra i più amati dal pubblico come Natalie Portman. Ecco allora la trama, il cast e lo streaming del film Jackie.

Jackie film | Trama

Si ratta di una pellicola biografica che racconta la storia di Jacqueline Bouvier, la moglie di John Kennedy, che a soli 34 anni si ritrova a diventare la first lady americana.

Ad interpretarla una splendida Natalie Portman. Jackie si dimostra una donna molto elegante, affascinante e con uno stile inconfondibile, tanto da diventare in breve tempo un’icona in tutto il mondo.

Appassionata di modo e di buon gusto, divenne presto un modello da imitare per molti. Il film ripercorre le vicende di questa donna che ha scritto una pagina importante nella storia dei suoi tempi attraverso l’intervista al giornalista Theodore H. White della rivista Life, realizzata a una settimana dall’assassinio del presidente degli Stati Uniti a Dallas.

Era il 22 novembre 1963 quando a Dallas durante un viaggio per la campagna elettorale, il presidente John F. Kennedy viene assassinato mentre si trovava a bordo di un’auto con al suo fianco proprio Jackie, che si sporcò il vestito di sangue.

Rimasta con due bambini, per Jackie improvvisamente quel mondo patinato che aveva imparato a dominare crolla in mille pezzi, lasciando solo un dolore insopportabile.

Il film ripercorre la biografia di Jackie Kennedy in maniera non convenzionale, analizzando proprio quella terribile settimana dopo l’assassinio del marito.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

Jackie film | Cast

Nel cast di Jackie, il film diretto da Pablo Larrain ci sono molti attori celebri. In primis Natalie Portman, nei panni della protagonista, che nel 2017 è stata candidata anche agli Oscar come migliore attrice protagonista.

Tra gli altri attori del cast ricordiamo Peter Sarsgaard nel ruolo di Robert Kennedy, Greta Gerwig nei panni di Nancy Tuckerman, Billy Crudup in quelli di Theodore H. White mentre Caspar Philipson interpreta John Fizgerald kennedy.

Jackie film | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film, stasera 25 luglio 2019 in prima serata e in prima tv su Rai 3 a partire dalle 21.20.

Jackie film | Streaming

Il film Jackie è trasmesso stasera 25 luglio in prima serata su Rai 3 dalle 21.15. Il canale è disponibile al tasto 3 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche in HD al canale 503. Per gli abbonati Sky, invece, il canale è visibile al tasto 103.

Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, la app gratuita disponibile per pc, smartphone e tablet.