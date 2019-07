Iva Zanicchi dimagrita: “Con la dieta Lemme ho già perso sette chili”

Giù di peso. Iva Zanicchi perde peso e sui social condivide con i fan il traguardo raggiunto. Merito del dietologo più chiacchierato della televisione, il dottor Alberico Lemme, farmacista cresciuto nel salotto di Barbara D’Urso a colpi di urla degni de “I nuovi mostri” di Antonio Ricci.

La Zanicchi, aveva già provato la sua dieta, ma venne cacciata dal farmacista per aver commesso uno “sgarro”. Adesso, però, la musica è cambiata: Iva ritrova la perfetta forma grazie ai consigli del dottor Lemme. E su Instagram, dove è seguitissima, si diverte a pubblicare video e ricette gustose per mantenersi in forma.

Iva, opinionista al Grande Fratello insieme a Malgioglio, aveva avuto modo di incontrare Lemme qualche mese fa negli studi di Cinecittà poiché il farmacista era entrato per pochi giorni nella Casa (travolto da un polverone di polemiche).

“Ho già perso sette chili. Sto seguendo una dieta rigorosa e terribile ma in due settimane ho già diminuito la mia massa grassa – aveva dichiarato -. Non mangio pasta a colazione come fanno gli altri. Ho subito avvertito a riguardo. Mangio altro. Molte fragole e tanta frutta. Con la dieta Lemme ho eliminato del tutto il sale, è quello che cambia i sapori a tavola”.

Secondo alcune indiscrezioni, la Zanicchi – in forma perfetta dopo questa dieta – starebbe pensando di tornare a Sanremo. Condizionale d’obbligo. La cantante – che ha spopolato lo scorso anno anche a teatro – prima del Gf ci aveva confessato che l’idea di un altro Festival non le sarebbe dispiaciuta. Chissà. Intanto, Iva è per nuove sfide, che affronta sempre con il suo inconfondibile sorriso.