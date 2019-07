Gossip news: le ultime notizie di oggi 25 luglio 2019

Ma che fine ha fatto Natalia Estrada? L’ex showgirl spagnola (che ora alleva cavalli e vive in un ranch) si racconta: “Ecco perché ho lasciato il mondo dello spettacolo”

Conosciutissima e amatissima fra gli anni ’90 e 2000, Natalia Estrada si è da diversi anni defilata dal caotico mondo dello showbiz. Un tempo presente nei più noti programmi di intrattenimento televisivo (tutti noi la ricordiamo in La sai l’ultima?), la 46enne ha lasciato tutto per dedicarsi a uno stile di vita alternativo, in un ranch in compagnia dei cavalli e dell’amato compagno Andrea Mischianti.

In un’intervista inedita al Corriere della Sera, Natalia Estrada ha rivelato le vere ragioni di questa drastica decisione. Ciò che stupisce è il fatto che l’attrice di Gijon (Spagna) abbia mollato tutto proprio nel momento in cui si trovava all’apice del successo.

E lo ha fatto al fine di dedicarsi a qualcosa di completamente diverso, cioè alla natura, ai cavalli e al bestiame. Niente di più lontano, quindi, dal glitterato mondo dello spettacolo a cui Natalia Estrada era abituata.

“Sono stata conquistata dai cavalli e dal mondo del ranch e dei working cowboys”, ha detto durante l’intervista.

E ha continuato: “Viviamo (insieme a Andrea Mishianti, ndr.) nella campagna astigiana e seguiamo allevamenti di bestiame alla vecchia maniera: liberi nei pascoli, con noi che andiamo a recuperarli al lazo quando è necessario vaccinarli, marchiarli, curarli o quando si allontanano troppo”.

In merito all’improvvisa decisione di lasciare la televisione, circa quindici anni fa, la “cowgirl” spagnola ha spiegato: “Ho lasciato quando potevo, c’era una qualità che non si è più vista. Ho avuto tutto ciò che si poteva desiderare e ho lasciato quando potevo uscire dalla porta principale e c’era una qualità che non si è più vista in tv. Dopo, ho visto troppi programmi spietati verso personaggi di peso messi in situazioni imbarazzanti”.

Oggi, la giornata tipo di Natalia Estrada prevede di svegliarsi alle cinque e mezzo, montare i suoi cavalli, cucinare, pranzare, e poi lavorare con gli allevamenti. Il parrucchiere? Ormai, quasi un ricordo: “Ho i capelli corti apposta”.

Alla domanda se ci siano possibilità di rivederla in un reality, la Estrada ha risposto negativamente. Questo tipo di programmi non fanno per lei, ha spiegato candidamente.

Meghan Markle e Harry incontrano la più grande esperta di scimpanzé al mondo

Martedì 23 luglio i Duchi di Sussex hanno incontrato l’etologa Jane Goodall, che è anche la più grossa esperta di scimpanzé al mondo. La passione di Harry e Meghan per il mondo animale e per l’ambiente non è del resto mai stata un mistero. La Duchessa di Sussex in particolare è una grande appassionata proprio di scimpanzé.

La coppia reale ha fatto visita a una delle sedi del programma Roots & Shoots, fondato dalla stessa Goodall nel 1991. Pare che l’interesse di Harry e Meghan per l’ambiente sia cresciuto considerevolmente cresciuto dopo la nascita del loro primogenito, il piccolo Archie. Nulla di strano, secondo l’etologa, dal momento che diventare genitori implica una maggiore preoccupazione per il futuro che è la dimensione che abiteranno i figli.

Attraverso le sue ricerche Jane Goodall è riuscita a dimostrare che gli scimpanzé non solo provano emozioni simili a quelle degli esseri umani, ma si scambiano anche veri e propri gesti d’affetto, come abbracci, baci e carezze.

Clizia Incorvaia senza freni: “Ecco cosa è successo davvero tra me e Scamarcio”

Clizia Incorvaia torna a dire la sua sul caso Sarcina-Scamarcio. Secondo quanto riportato dallo stesso ex marito Sarcina, Clizia avrebbe avuto una relazione clandestina con Riccardo Scamarcio, migliore amico del frontman de Le Vibrazioni, oltre che suo testimone di nozze. La rivelazione, inizialmente pubblicata dalla rivista di gossip Oggi, ha scatenato una vera e propria bufera sul web.

Clizia Incorvaia è così stata vittima di un linciaggio mediatico che l’ha portata a sentire l’esigenza di difendersi. “Riccardo Scamarcio dice che mi sono inventata tutto e che fra noi non c’è mai stato niente? Mi fa sorridere questa solidarietà maschile. E mi spiace che, mentre il mio ex marito Francesco Sarcina mi voglia far passare per la protagonista della Lettera Scarlatta, il signor Scamarcio mi voglia far passare per bugiarda”.

Anne Hathaway annuncia la sua seconda gravidanza sui social, il suo messaggio colpisce il web

L’attrice statunitense diventata celebre con il cult Il Diavolo veste Prada ha annunciato di aspettare il secondo figlio. La lieta novella è stata divulgata tramite social, su Instagram, e accompagnata da una foto che non lascia spazio ai dubbi: qui, si vede Anne Hathaway con una pancia già decisamente evidente sotto la canotta bianca. Come se non bastasse, l’attrice ha scritto nella didascalia: “Non è per un film… #2”

Anne Hathaway ha però anche rivelato dei risvolti molto delicati in merito alla sua gravidanza e, rivolgendosi in particolare alle donne con problemi di fertilità, ha lanciato un forte messaggio. Lo potete leggere qui.

Ecco la classifica delle star più pagate su Instagram

Quanto guadagna un’influencer? E chi sono le più pagate? In questo articolo vi sveliamo gli stipendi medi delle star dei social più in voga del momento. Stando alla classifica 2019 stilata da Hopper HQ, l’influencer attualmente più pagata è la cugina di Kim Kardashian, Kylie Kristen Jenner.

Segue una cantante, una baby star e altri ancora.

