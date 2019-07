Finalmente la felicità trama, di cosa parla il film con Leonardo Pieraccioni?

Leonardo Pieraccioni piace molto al pubblico italiano, non a caso è protagonista di tantissime pellicole tra cui Finalmente la felicità.

La commedia, del 2011, è diretta, sceneggiata e interpretata proprio da Pieraccioni, affiancato da Rocco Papaleo, Maurizio Battista e Ariadna Romero.

Tutto quello che c’è da sapere su Finalmente la felicità

Vediamo di cosa parla il film con Pieraccioni.

Finalmente la felicità trama | Di cosa parla il film

Benedetto, di Finalmente la felicità, è un musicista di Lucca chiamato in trasmissione da Maria De Filippi per C’è posta per te. Ed è proprio presenziando su Canale 5 che Benedetto scopre la verità su sua madre. La donna, venuta a mancare da poco, aveva adottato una bambina brasiliana a distanza tanti anni prima.

Il tempo è passato e quella bambina è diventata una modella mozzafiato, di nome Luna. Arrivata in Italia per inseguire il sogno del lavoro, Luna contatta l’uomo scegliendo come mezzo di comunicazione il celebre programma della De Filippi: deve assolutamente conoscerlo ed è certa che quel trampolino di lancio lo farà abboccare.

Finalmente la felicità trama | I fratelli ritrovati

Tra i due nascerà subito una forte intesa, Benedetto si legherà molto alla sorella ritrovata e l’aiuterà a liberarsi del suo ex, Jesus, a sua volta un modello brasiliano che avrebbe voluto creare una famiglia con Luna. Inoltre, Benedetto l’aiuterà ad adottare una bambina brasiliana a distanza come la madre aveva fatto anni prima con lei e intanto realizzare il suo sogno più grande: costruire un laboratorio di musica dove i bambini potessero provare dal vivo qualsiasi strumento. Un progetto da mettere in piedi anche grazie al contributo del direttore d’orchestra e suo amico di vecchia data Argante Buscemi, il quale in passato gli aveva rubato il brano “Felicità”, composto da un giovanissimo Benedetto.

Il film Finalmente la felicità viene proposto in prima serata, dalle ore 21:20, su Canale 5 giovedì 25 luglio 2019.