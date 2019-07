Sarà una serata d’estate all’insegna della comicità e del romanticismo quella di oggi per tutti gli spettatori di Canale 5: la rete ammiraglia di Mediaset, infatti, trasmette stasera il film Finalmente la felicità.

Si tratta di una pellicola girata e interpretata da Leonardo Pieraccioni, uscita nelle sale nel 2011.

Vediamo insieme la trama, il cast e le curiosità del film di questa sera su Canale 5.

Iniziamo dalla trama.

Il film racconta la storia di un professore di musica di Lucca, che chiamato dalla trasmissione di Maria De Filippi, C’è posta per te, scopre che sua madre, scomparsa da poco, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana. Quella bambina è adesso una splendida modella che vuole conoscere suo fratello.

Finalmente la felicità, il cast del film

Il cast del film è composto dai seguenti attori:Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Ariadna Romero, Thyago Alves, Andrea Buscemi, Shel Shapiro, Maurizio Battista e Michela Andreozzi.

Finalmente la felicità, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere quindi il film in onda questa sera? Come già anticipato, la commedia va in onda questa sera – giovedì 25 luglio 2019 – alle 21.21 su Canale 5.

Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del digitale terrestre (o sul 505, per vederlo in HD). O ancora, potete trovare Canale 5 anche sul canale 105 del decoder di Sky.

Il film è disponibile però anche in streaming su mediasetplay, la piattaforma streaming di Mediaset dove sono presenti le dirette di tutti i canali della tv del Biscione.

