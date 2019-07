Film da vedere al cinema nel weekend, le pellicole in uscita dal 25 luglio 2019

Cosa vedere questa settima al cinema? Quali film proietteranno nel weekend? Nessun problema, vi informiamo noi.

Ogni settimana il weekend delle sale cinematografiche si anima con una nuova programmazione, più ricca e spumeggiante della precedente.

Vediamo quali sono i film attesi durante questo weekend a partire dal 25 luglio 2019

Film da vedere al cinema | Weekend dal 25 luglio 2019

L’appuntamento più atteso di questo fine mese è sicuramente quello con l’ultimo capitolo di Men in Black, la celebre saga cinematografica che quest’anno vede come protagonisti Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

F. Gary Gray, il regista, ha diretto un nuovo capitolo della saga che vede una talpa all’interno dell’organizzazione. Men in Black: International racconta di Molly Wright, una ragazza che nel 1996 ha visto i Men in Black neutralizzare i suoi genitori mentre aiutavano un alieno a scappare.

Tanti anni dopo, la ragazza riesce a entrare nell’organizzazione scegliendo il nome di Agente M. e affiancherà l’Agente H. in una missione a Londra.



Un altro film da vedere al cinema durante questo weekend dal 25 luglio è Midsommar – Il villaggio dei dannati, una pellicola horror diffusa dalla Sony Pictures e diretta da Ari Aster (Hereditary – Le radici del male) che racconta di una coppia formata da Dani e Christian ormai in crisi. Dopo una terribile tragedia che ha colpito tutta la famiglia di lei, la ragazza decide di partire con alcuni amici per un viaggio in Svezia insieme al fidanzato.

Il gruppo arriva in un piccolo villaggio dove si svolge un festival leggendario dedicato al solstizio d’estate. I giovani non sono a conoscenza della vera natura di quel luogo e scopriranno sulla loro pelle che quella non è una vacanza come tutte le altre, ma il loro peggiore incubo.

Chi è in vena di una bella commedia ma riflessiva sarà soddisfatto de La piccola boss, l’ultima opera di Tina Gordon Chism che vede la protagonista, Jordan Sanders (interpretata da Regina Hall), tornare indietro nel tempo quando tutto era più semplice.

Jordan è un capo d’azienda arrogante e prepotente ma, a causa di un incantesimo lanciatole da una bambina, si risveglia di nuovo nel corpo della tredicenne che è stata (interpretata qui da Marsai Martin). Così, mentre Jordan è costretta a ritornare a scuola e rivivere alcuni traumi dell’adolescenza, nella vita adulta il mondo va avanti creando caos.

