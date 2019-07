Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 25 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, giovedì 25 luglio 2019:

Gruppo sportivo Fiamme azzurre, concorso per 15 posti

Nell’ultima Gazzetta ufficiale dei concorsi, pubblicata lo scorso 23 luglio 2019, spicca un bando pubblico relativo all’ingresso nel gruppo sportivo delle Fiamme azzurre. Sono in tutto 15 i posti disponibili, di cui 9 destinati agli uomini e 6 alle donne.

Il concorso è solo per titoli. Ma come sono ripartiti i 15 posti messi a bando? Vediamolo insieme:

Ruolo maschile:

1 posto per l’Atletica leggera – specialità 400 metri e staffetta 4×400 metri

1 posto per il Nuoto – specialità 50 e 100 metri rana, staffetta mista 4×50 metri e 4×100 metri

1 posto per la Scherma – specialità sciabola individuale

1 posto per la Scherma – specialità spada individuale

1 posto per gli sport invernali – specialità sci alpino – slalom, slalom gigante, Super G, discesa libera e combinata alpina

1 posto per sport rotellistici – specialità Skateboard – Park

2 posti per tiro a volo – specialità fossa olimpica

1 posto per Triathlon – specialità triathlon sprint e triathlon mixed relay

Ruolo femminile:

1 posto per Canoa – specialità K1 500 metri

1 posto per Judo – specialità Categoria 63 kg

2 posti per sport del ghiaccio – specialità Short track-500, 1000, 1500 metri e staffetta 3000 metri

1 posto per sport invernali – specialità sci alpino – slalom, slalom gigante, Super G, discesa libera e combinata alpina

i posto per Triathlon – specialità triathlon sprint e triathlon mixed relay, Duathlon sprint e duathlon mixed relay

I vincitori del concorso saranno nominati agenti del corpo di polizia penitenziaria. Per maggiori informazioni sul concorso, bisognerà attendere le prossime pubblicazioni della gazzetta ufficiale.

