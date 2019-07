Il settimanale Grazia ha pubblicato una lunga intervista alla sorella di Chiara Ferragni, Valentina, che parla del suo rapporto con il fidanzato Luca, della sua forma e, ovviamente, anche del rapporto con la sorella.

“Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere sé stessi. Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. So che non posso piacere a tutti”, afferma Valentina Ferragni, 26 anni, durante l’intervista. La sua forma fisica è stata spesso oggetto di critiche e body shaming da parte degli haters.

Valentina racconta anche come ha conosciuto il fidanzato, Luca Vezil, con cui convive senza pianificare altro perché “sono contenti così”. Valentina e Luca si sono conosciuti in vacanza in Grecia quasi dieci anni fa, quando lei aveva solo 17 anni. Si sono incontrati per poco davanti a un negozio, poi scambiati i contatti Facebook. Hanno parlato per ben tre anni solo in modo virtuale, e poi finalmente si sono incontrati a Milano: da allora stanno ancora insieme.

Ma la parte più importante dell’intervista è quella relativa al rapporto con Chiara Ferragni, la influencer che spesso coinvolge la sorella nelle sue imprese commerciali, apparizioni social e in pubblico. Le due sembrano infatti molto unite.

Valentina racconta di avere sin da bambina gli stessi gusti della sorella Chiara Ferragni, che per lei rimarrà sempre la “numero uno”, la persona a cui ispirarsi tutt’ora. Anche se ormai hanno preso percorsi diversi e tra le due sembra scorrere buon sangue.

“Abbiamo le stesse passioni, è la mia guida. Ma ognuna ha la sua personalità, la sua strada”.

Dunque le due non sono mai state rivali, e hanno sempre gestito un rapporto sereno.

“Volevo fare quello che facevano le mie sorelle più grandi, ma non ero gelosa. O forse l’ho rimosso”, dichiara Valentina.

La risposta di Valentina Ferragni agli insulti su Instagram: “Ecco cosa faccio alla faccia vostra”