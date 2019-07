Svelato cosa c’è dentro la borsa della Regina Elisabetta: gli oggetti che non ti aspetteresti mai

Alzi la mano chi non ha mai visto la Regina Elisabetta con una borsetta sotto braccio. Sua Maestà non se ne separa mai come ha dimostrato anche nell’ultima occasione ufficiale quando ha incontrato il nuovo primo ministro britannico, il conservatore Boris Johnson insediatosi lo scorso mercoledì.

Le foto hanno fatto il giro del mondo perché, anche stavolta e trattandosi oltretutto di un evento a Buckingham Palace, la Regina portava una borsa nera al braccio sinistro.

Ma allora cosa c’è dentro? È una domanda che si sono sempre chiesti in tanti tra stampa ed esperti della Royal Family. Addirittura sono usciti libri sull’argomento come What’s In The Queen’s Handbag: And Other Royal Secrets di Phil Dampie.

La Regina può vantare una collezione di 200 borsette in pelle di marca Launer, una prestigiosa azienda londinese fondata negli anni Quaranta che la rifornisce dal 1968. Di questa la sua preferita è la Traviata, modello che costa circa 2.000 euro.

È stata una delle sue assistenti a spiegare perché la Regina preferisce avere con sé una borsetta: Elisabetta II vuole sempre avere a portata di mano, un pettine, un rossetto e un pacchetto di fazzoletti.

Non mancano anche un paio di occhiali da vista, delle mentine e una penna. Spesso ci infila anche una una banconota da 5 o 10 sterline come offerta per la messa.

