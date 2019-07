Bisonte attacca una bambina allo Yellowstone Park

Un bisonte attacca una bambina allo Yellowstone Park degli Stati Uniti e la fa volare in aria. La bambina, colpita alle spalle mentre fugge, finisce a terra. Il bisonte, poi, colpito il suo obiettivo, prosegue nella sua folle corsa per far allontanare tutti gli altri visitatori che si sono avvicinati.

Sono stati momenti di paura per la bambina e per la sua famiglia. Fortunatamente la piccola, però, non si è ferita gravemente. Considerando la furia del bisonte, si è trattato davvero di un miracolo.

All’ingresso del parco di Yellowstone National Park, che si estende in gran parte nel Wyoming, ma anche in parti di Montana e Idaho, è richiesto esplicitamente ai visitatori di non avvicinarsi troppo agli animali che vivono e pascolano liberamente nel territorio del parco nazionale.

Ma lunedì scorso un gruppo di circa cinquanta persone ha ignorato l’avvertimento: per vedere da vicino il bisonte che pascolava fuori dall’Observation Point Trail nella zona dell’Old Faithful Geyser, alcuni si sono avvicinati a meno di un metro e mezzo. Sentendosi disturbato, l’animale, di quasi una tonnellata, si è lanciato improvvisamente alla carica.

Il video è stato girato e diffuso sui social da una persona che ha assistito all’aggressione.

