Bimbo morto annegato in piscina

Un bimbo di soli 4 anni è morto annegato in piscina in un locale per ricevimenti a Pozzuoli, in provincia di Napoli.

La tragedia è avvenuta la scorsa notte al Lido “Kora” di Lucrino durante i festeggiamenti per un matrimonio. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si è allontanato dai genitori, si è tuffato nella piscina dove altri bambini già stavano facendo il bagno ed è annegato.

A notare il corpo già probabilmente senza vita del piccolo è stata un’animatrice che si è tuffata in acqua e lo ha portato fuori.

Soccorso immediatamente, è stato portato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Sul fatto indaga la polizia di Pozzuoli. Sul corpicino sarà effettuata l’autopsia.

Gli investigatori hanno sottoposto a sequestro la piscina del Kora e l’area circostante dove era in corso la cerimonia nuziale.

Come scrive Il Mattino, il bambino era il secondo di tre figli. Ancora sotto choc i genitori, gli amici e gli sposi.

