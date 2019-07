Aurora Ramazzotti posta il numero della madre sui social: Michelle Hunziker disperata

Aurora Ramazzotti pubblica il numero della madre su Instagram e mette nei guai Michelle Hunziker. La figlia di Eros Ramazzotti e della conduttrice svizzera stavolta l’ha combinata grossa mettendo online, per errore, il cellulare della madre che ora è subissata di telefonate.

La 22enne, molto attiva sui social con il suo profilo TheRealAuroragram, ha infatti postato una story in cui si vedeva il numero di telefono della Hunziker in bella vista perché era lo screenshot di una sua telefonata in arrivo.

Ora la conduttrice ed ex modella svizzera è sommersa dalle chiamate e dai messaggi dei fan al punto da dover spegnere il telefono. “Mia figlia Auri ha postato uno screenshoot del mio numero e potete immaginare cosa sta succedendo… “, ha spiegato la Hunziker disperata, definendo la figlia “una vera pirletta”.

“Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo – ha aggiunto la moglie di Tomaso Trussardi – Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine”.

Poi ha lanciato un appello ai fan: “Queste cose possono capitare, Auri poverina è mortificata, può capitare, però voi per favore fate i bravi”.

Da parte sua, la figlia ha postato diverse stories chiedendo di smettere di inviare messaggi e fare chiamate alla madre: “Errare è umano, ho sbagliato, ma vi prego non tartassate mia madre di telefonate e messaggi, altrimenti io non dormo più la notte”.

