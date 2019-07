🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 24 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | SuperQuark | Manifest | Battiti Live

Continua l’estate televisiva e tutte le reti devono fare i conti con un fisiologico calo degli ascolti tv: è stato così anche ieri, mercoledì 24 luglio. Del resto, in questa stagione le persone escono di più la sera e stanno di meno davanti allo schermo.

Per questo motivo tutti i canali televisivi non hanno riservato per questo mese di luglio i programmi di punta della programmazione. Ma in ogni caso, c’è sempre qualche chicca da vedere o qualche asso nella manica di un canale o di un altro.

Ieri sera, ad esempio, Rai 1 lanciava una nuova puntata di SuperQuark, con Piero e Alberto Angela, mentre Canale 5 rispondeva con un nuovo episodio della serie tv Manifest. Italia 1 inoltre non si lasciava sorprendere e anzi rilanciava con il terzo appuntamento del concerto Battiti Live, mentre su Rai 2 c’era una nuova puntata di Elementary.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di mercoledì 24 luglio 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 24 luglio 2019 | Mercoledì | Chi ha vinto la serata

Su Rai 1, SuperQuark è stato visto da 1.783.000 persone, con uno share del 11%. Su Canale 5 invece Manifest ha raggiunto 1.596.000 ascolti tv, con uno share del 10.1%.

Su Italia 1 il concerto di RadioNorba da Trani, Battiti Live, è stato seguito da 1.183.000 spettatori (8.4%), mentre su Rai 2 l’episodio della serie Elementary si è fermato a 927.000 individui all’ascolto (5.2%).

Su Rai 3 invece lo speciale di Chi l’ha visto ha totalizzato 1.368.000 ascoltatori (8.2%). Su Rete 4, lo spettacolo teatrale de I Legnanesi, dal titolo I Colombo viaggiatori, si è fermato a 744.000 ascolti tv (4.9%), mentre su La 7 lo speciale In onda è stato seguito da 1.005.000 persone (5.5%).

Su Tv 8 la replica dell’amichevole Napoli-Cremonese ha totalizzato 245.000 spettatori (1.4%), mentre su Nove il film Un amore di testimone si è fermato a 459.000 ascolti tv (2.7%).

Ascolti tv | 24 luglio 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1 il classico programma estivo Techetechetè ottiene 2.897.000 spettatori con il %. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha divertito una media di 2.562.000 spettatori con uno share del 14.5%.

Su Rai 2 l’approfondimento del TG2 Post ha interessato 791.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia 1 gli episodi della serie CSI hanno totalizzato 732.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rai 3 VoxPopuli ha raccolto davanti al video 819.000 spettatori con il 4.9% mentre a seguire la soap Un Posto al Sole ha divertito 1.470.000 spettatori con 8.2%.

Su Rete 4 l’approfondimento di Stasera Italia Estate ha totalizzato 958.000 persone (5.8%), nella prima parte, e 1.271.000 spettatori (7%), nella seconda.

