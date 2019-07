Anne Hathaway incinta, l’annuncio dell’attrice sui social con un forte messaggio

Un’altra cicogna in arrivo per Anne Hathaway. L’attrice, da poco approdata al cinema con Serenity – L’isola dell’inganno, è incinta del suo secondo bambino e ha comunicato la lieta novella come in genere accade di questi tempi: tramite social.

Un selfie su Instagram che la ritrae sorridente, felice, e una pancia già evidente sotto la canotta bianca: il post è accompagnato da una frase che non lascia alcun spazio al dubbio. “Non è un film… #2”.

Secondo bambino in arrivo per Anne Hathaway, ma a colpire il popolo del web è stato il messaggio che ha accompagnato l’immagine, dove l’attrice ha esposto per la prima volta la sua vulnerabilità.

“Scherzi a parte, per tutti quelli che attraversano l’inferno dell’infertilità e del concepimento, sappiate che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta. Vi mando amore extra”, un messaggio di cuore dove l’attrice ha condiviso pubblicamente un problema personale come quello dell’infertilità e incoraggiando altre donne nella sua stessa condizione a non mollare.

La prima cicogna è arrivata tre anni fa. Anne Hathaway è mamma di Jonathan Rosebanks, nato dal matrimonio con Adam Shulman (collega attore con il quale è convolata a nozze nel 2012); durante la prima gravidanza, l’attrice è stata molto discreta comunicando poco e niente sul suo stato interessante: qualcuno ricorderà alcune fotografie che la ritraevano in spiaggia, col costume e il pancione ben pronunciato, una violazione della privacy che la fece infuriare all’epoca, al punto che la Hathaway aveva anticipato la stampa pubblicando di suo pugno una foto su Instagram.

“Se una foto di questo tipo deve andare per il mondo dovrebbe essere almeno una foto che mi rende felice (ed essere stata scattata con il mio consenso e con un filtro)”, aveva scritto all’epoca.

Da allora, Anne Hathaway ha mantenuto vita pubblica e privata l’una distante dall’altra. Anni fa, in un’intervista, l’attrice aveva dichiarato di volere una famiglia numerosa: “Comincerò con uno, poi mi piacerebbe averne qualche altro e adottare. Vorrei avere tanti figli”.

Il suo desiderio sta prendendo forma.