Daniela Santanché vs Laura Boldrini: la terza serata del TPI Fest! “Donne al Potere” a Sabaudia

Il TPI Fest! di Sabaudia è giunto alla terza e ultima serata. Dopo lo straordinario successo di piazza di lunedì 22 e martedì 23 luglio 2019, Sabaudia è pronta ad accogliere il terzo dibattito targato TPI: “Donne al potere”.

Il direttore Giulio Gambino incontra Laura Boldrini, Daniela Santanchè, Valentina Petrini e Marco Esposito sul palco di Sabaudia. [Qui il programma completo del festival].

Apre la serata lo stand-up comedian italiano Luca Ravenna.

L’appuntamento è alle ore 21.30 nella piazza del Comune di Sabaudia (Latina).

TPI Fest! Le prime due serate a Sabaudia

La prima serata sono saliti sul palco per il dibattito “Europa sì, Europa no”, il giornalista ex direttore del Tg4 Mario Giordano, Luca Telese e la presidente dell’associazione culturale Alternativa Europea ed ex candidata del Pd alle europee Olimpia Troili.

“Parenzoooo, Parenzo dove sei, perché non mi affronti”: Mario Giordano a TPI Fest! | VIDEO

Nella seconda serata del TPI Fest!, sul palco della Piazza del Comune di Sabaudia si sono confrontati nel dibattito “Elite vs Popolo”, uno dei protagonisti della Seconda Repubblica, esponente della Democrazia Cristiana ed ex ministro degli Interni, Vincenzo Scotti, Vladimir Luxuria, il direttore de La Notizia Gaetano Pedullà e lo scrittore Fulvio Abbate.

TPI Fest! L’informazione senza giri di parole

TPI Fest! è un festival aperto al confronto, libero e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti, il festival porta sul palco personalità di rilievo, le più diverse fra loro, che offriranno chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Il TPI Fest! è stato organizzato da The Post Internazionale ( TPI ) con il Patrocinio del Comune di Sabaudia e della sindaca Giada Gervasi, con la Media partnership di Radio Onda Blu. Il festival è gratuito ad accesso libero.