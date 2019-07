Tour de France 2019 risultato diciassettesima (17) tappa: il vincitore. Chi ha vinto oggi 24 luglio

La diciassettesima (17) tappa del Tour de France 2019, di 200 chilometri con partenza da Pont du Gard e arrivo a Gap, una tappa per velocisti, è stata vinta da Matteo Trentin, della Mitchelton-Scott: un grandissimo risultato per il campione europeo in carica, che a 10 chilometri dall’arrivo è riuscito a staccare il gruppetto di testa della corsa e a tagliare il traguardo in solitaria.

Grande impresa quindi del velocista italiano, che era stato fin dall’inizio di tappa il protagonista della fuga di giornata insieme ad altri 32 corridori. Tra loro, solo 11 sono riusciti a mantenere lo stesso ritmo quasi fino alla fine. Poi, però, Trentin si è staccato bruciando tutti e ottenendo la sua terza vittoria in carriera al Tour.

Secondo Kasper Asgreen, terzo Greg Van Avermaet. Lontanissimo il resto del gruppo, in ritardo di circa 20 minuti. Tutti i big, infatti, hanno risparmiato le energie per le prossime tappe in salita, che saranno decisive per la vittoria finale di questo Tour de France. Tra questi anche Julian Alaphilippe, che oggi ha mantenuto la sua maglia gialla, mantenendosi sempre tra i corridori di testa del gruppo degli inseguitori.

Tour de France 2019 risultato diciassettesima (17) tappa: la sintesi

A inizio tappa c’è stata subito la prima fuga di giornata, composta da un gruppo molto folto di ciclisti: 33, tra i quali i nostri Matteo Trentin e Andrea Pasqualon, che si sono portati subito a oltre un minuto di vantaggio sul resto del gruppo. Il vantaggio ha continuato a salire nel corso della tappa, grazie soprattutto al traino della Deceuninck-Quick Step della maglia gialla Julian Alaphilippe: a 80 chilometri dal traguardo era già di 11 minuti.

Il gruppo era composto precisamente dai seguenti corridori: Daniel Oss e Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Alexis Gougeard (Ag2r La Mondiale), Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Nelson Oliveira (Movistar), Omar Fraile e Gorka Izagirre (Astana), Simon Clarke e Tom Scully (EF Education First), Chris Juul-Jensen e Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Greg van Avermaet e Michael Schär (CCC), Sven Erik Bystrom, Rui Costa, Sergio Henao e Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Bauke Mollema, Thomas Skujins e Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Natnael Berhane, Jesús Herrada, Anthony Pérez e Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Thomas De Gendt e Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Xandro Meurisse e Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert), Edvald Boasson Hagen e Ben King (Dimension Data).

All’improvviso, poi, c’è stato un cambio di condizioni meteorologiche, con il sole che ha lasciato posto a un acquazzone. Il gruppo di testa ha mantenuto comunque il suo ritmo, anche se nella porzione finale della tappa qualcuno ha provato una nuova fuga, per staccare gli avversari. A 15 chilometri dall’arrivo, è stato Trentin a staccarsi in solitaria, inseguito da Perichon e Asgreen, staccati di circa 30 secondi. Per l’italiano arriva così un ottimo successo su un tracciato congeniale alle sue caratteristiche.

Tour de France 2019 risultato diciassettesima (17) tappa: le classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA DICIASSETTESIMA (17) TAPPA

Matteo Trentin Kasper Asgreen +37” Greg Van Avermaet +41” Bauke Mollema +41” Dylan Teuns +41”

GLI ITALIANI IN GARA

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA DICIASSETTESIMA (17) TAPPA

JULIAN ALAPHILIPPE (DECEUNINCK – QUICK – STEP) in 69H 39′ 16” GERAINT THOMAS (TEAM INEOS) + 00H 01′ 35” STEVEN KRUIJSWIJK (TEAM JUMBO – VISMA) + 00H 01′ 47” THIBAUT PINOT (GROUPAMA – FDJ) + 00H 01′ 50” EGAN BERNAL (TEAM INEOS) + 00H 02′ 02” EMANUEL BUCHMANN (BORA – HANSGROHE)+ 00H 02’14” MIKEL LANDA (MOVISTAR TEAM) + 00H 04′ 54” ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM) + 00H 05′ 00” RIGOBERTO URAN (EF EDUCATION FIRST) + 00H 05′ 33” RICHIE PORTE (TREK-SEGAFREDO) + 00H 06′ 30”

17. FABIO ARU (UAE EMIRATES) + 00H 14’15”

34. MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 70H 30′ 37” + 00H 51′ 21” B : 14”

