Tour de France 2019 classifica generale dopo la diciassettesima (17) tappa di oggi, 24 luglio

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

Tutto quello che c’è da sapere sul Tour de France 2019

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Chi indossa la maglia gialla? Eccola nel dettaglio dopo la diciassettesima (17) tappa di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, vinta dall’italiano e campione europeo in carica Matteo Trentin, che in fuga ha staccato il gruppetto di testa della crono e ha tagliato il traguardo in solitaria. Il gruppo con i big, invece, è arrivato con oltre 20 minuti di ritardo, anche se non è cambiato nulla nella classifica generale del Tour, con Julian Alaphilippe ancora titolare della maglia gialla.

LA CLASSIFICA DEL TOUR DE FRANCE 2019 DOPO LA 17 TAPPA (qui il riassunto della gara di oggi)

JULIAN ALAPHILIPPE (DECEUNINCK – QUICK – STEP) in 69H 39′ 16” GERAINT THOMAS (TEAM INEOS) + 00H 01′ 35” STEVEN KRUIJSWIJK (TEAM JUMBO – VISMA) + 00H 01′ 47” THIBAUT PINOT (GROUPAMA – FDJ) + 00H 01′ 50” EGAN BERNAL (TEAM INEOS) + 00H 02′ 02” EMANUEL BUCHMANN (BORA – HANSGROHE)+ 00H 02’14” MIKEL LANDA (MOVISTAR TEAM) + 00H 04′ 54” ALEJANDRO VALVERDE (MOVISTAR TEAM) + 00H 05′ 00” RIGOBERTO URAN (EF EDUCATION FIRST) + 00H 05′ 33” RICHIE PORTE (TREK-SEGAFREDO) + 00H 06′ 30”

17. FABIO ARU (UAE EMIRATES) + 00H 14’15”

34. MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 70H 30′ 37” + 00H 51′ 21” B : 14”

LA CLASSIFICA DELLA 17a TAPPA

Matteo Trentin Kasper Asgreen +37” Greg Van Avermaet +41” Bauke Mollema +41” Dylan Teuns +41”

