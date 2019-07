C’è crisi nel gruppo pop italiano più popolare del momento, i The Giornalisti.

Il cantante di tormentoni estivi storici come “Riccione” e “Felicità Puttana” Tommaso Paradiso starebbe pensando di lasciare il gruppo, a causa di alcune tensioni con gli altri membri della sua band, Marco Musella, detto Rissa, e Marco Primavera. O forse sono loro che stanno pensando di abbandonare lui.

Questo è quello che emerge dall’ultimo numero del settimanale Chi uscito oggi, mercoledì 24 luglio. Secondo il rotocalco di Alfonso Signorini, all’interno del gruppo ci sarebbero dei dissapori causati dal cambiamento importante che il gruppo fondato da Tommaso Paradiso ha deciso di intraprendere.

La band, infatti, ha deciso di cambiare etichetta discografica. Dalla Carosello records, etichetta indie che ha pubblicato due dei cinque album dei The Giornalisti usciti fino ad ora a partire dal 2011, quando il gruppo ha prodotto il primoVolum.1., la band dovrebbe passare alla big della Universal, la Island.

Il passaggio è praticamente ufficiale, come è certo che in nessun modo l’attesissimo concerto del Circo Massimo, previsto per il 7 settembre prossimo, verrà mai e poi mai annullato. Ci sono troppi fan che lo aspettano ormai da mesi e che hanno comprato il biglietto.

Eppure secondo Chi il cambio di etichetta avrebbe fatto litigare i tre.

“Cos’è successo tra Tommaso Paradiso e la sua band, i The Giornalisti? Il gruppo continua ad esibirsi insieme, forte anche del successo del tormentone estivo Maradona Y Pelè, ma la scelta del frontman di cambiare etichetta discografica pare abbia creato dissapori. Come mai i rapporti si sono interrotti? Questioni di contratti bollenti, pare”, si legge sul settimanale.

La band pop fino a questo momento non aveva subito nessuna crisi importante, e i tre membri sono sempre sembrati sereni. Hanno superato il primo cambio di etichetta, dalla Boombica record alla Carosello, e soprattutto il loro repentino e importante cambio di genere e stile.

Nel 2017, grazie ai due tormentoni Pamplona e Riccione, il gruppo ha infatti abbandonato lo stile indie che da sempre li ha contraddistinti per sposare il pop e acquisire l’incredibile popolarità di cui godono adesso, anche e soprattutto grazie al frontman Tommaso Paradiso, un vero e proprio personaggio pubblico e influencer che fa sognare milioni di adolescenti e fan.

Queste sarebbero le prime a rimanere deluse da una possibile rottura del gruppo. Non resta che aspettare ulteriori sviluppi, e tenersi stretti i biglietti del concerto del 7 settembre prossimo.

