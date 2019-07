Superquark 2019 anticipazioni, la quarta puntata stasera 24 luglio su R ai 1 con Piero Angela e i servizi del figlio, Alberto

SuperQuark 2019, quali sono le anticipazioni? Torna stasera, mercoledì 24 luglio 2019, Superquark, la trasmissione di divulgazione scientifica condotta da Piero Angela. Come sempre tanti servizi, documentari e approfondimenti, curanti anche da Alberto Angela, oltre alle immancabili rubriche con gli ospiti in studio.

Ecco tutte le anticipazioni della quarta puntata di stasera.

La scienza torna protagonista in questa quarta puntata di Superquark, la trasmissione condotta da Piero Angela. Come nei precedenti appuntamenti di questa nuova edizione, oggi vedremo un interessante documentario prodotto dalla BBC, dedicato questa sera ai licaoni.

In particolare vedremo questi “lupi africani” alle prese con agguati e strategie di attacco molto efficaci. Poi si parlerà di un elettro stimolatore per il cervello che agisce anche sui muscoli e che, per questo, sta oggi affermandosi nello sport come un nuovo sistema di doping.

E poi, in occasione dei cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, Alberto Angela è volato al Johnson Space Center di Houston per seguire una delle fasi più importanti del loro addestramento.

Poi la puntata proseguirà con la storia di una start up che vuole replicare in Italia il successo che le serre idroponiche hanno avuto in Olanda, paese dal quale l’Italia importa migliaia di tonnellate di pomodori e peperoni ogni anno.

Si parlerà anche delle reti che proteggono i fianchi delle montagne dalle frane. Ma quanto resistono, chi le ha inventate e come si decide dove montarle? Si cercherà di fare chiarezza anche in questo caso.

Verrà trattato anche il crollo del Ponte di Genova con interviste ai ricercatori per capire come si potrebbero evitare disastri simili in futuro. Infine spazio alle consuete rubriche: “Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro, direttore del CICAP, che racconterà le truffe su Leonardo.

“Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, che parlerà dei primi rappresentanti di colore al congresso degli Stati Uniti d’America. “Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini per sapere cosa sia la castrazione chimica.

Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la Scienza in cucina”, per scoprire la dieta delle mani.

SuperQuark 2019 | Sigla

La sigla storica di SuperQuark è uno degli elementi che da decenni contraddistinguono il programma di Rai 1. Si tratta dell’Aria sulla Quarta Corda di Bach, reinterpretata però dagli Swingle Singers.