Stasera in tv Rai 1, la nuova puntata di SuperQuark con Piero Angela e i servizi di Alberto

STASERA IN TV RAI 1 SUPERQUARK – Anche questa volta torna l’appuntamento con SuperQuark, la trasmissione di divulgazione scientifica presentata da Piero Angela con la gentile collaborazione del figlio Alberto.

Mercoledì 24 luglio 2019 vi aspetta su Rai 1 la quarta puntata di SuperQuark a partire dalle 21:25. Il programma promette spazio a nuovi servizi e documentari con un occhio di riguardo alle consuete rubriche.

Quali sono le anticipazioni della puntata di stasera? Vediamolo insieme.

Stasera in tv Rai 1 | SuperQuark 2019 | Anticipazioni

Anche questa sera la scienza torna su Rai 1 grazie a Piero Angela. Così come nei precedenti appuntamenti, anche quello di mercoledì 24 luglio si parlerà di documentari: nello specifico, uno prodotto dalla BBC e dedicato ai licaoni.

Le anticipazioni della quarta puntata di SuperQuark

Il documentario naturalistico appartiene alla serie dedicate alle “dinastie”. Qualcuno ha definito i licaoni “cani dipinti” per via del loro mantello a macchie. Sono lupi africani, vivono e cacciano in gruppo, ponendo agguati e muovendo strategie d’attacco molto efficaci.

Il documentario di SuperQuark porrà attenzione al possesso del territorio, presidiarne uno significa godere delle risorse che continuano a perpetuare la dinastia. Nel documentario il territorio è diviso tra madre e figlia. I due gruppi di licaoni durante gli spostamenti sono costretti ad affrontare spesso i loro nemici: i leoni.

Nella puntata di stasera di SuperQuark si parlerà anche di un elettro-stimolatore per il cervello che agisce anche sui muscoli.

E ancora si parlerà dei 50 anni dallo sbarco sulla luna, il segreto del successo di una missione spaziale è ancora in buona parte dovuta all’eccellente preparazione degli astronauti ed è qui che subentra Alberto Angela, che è andato al Johnson Space Center di Houston, per seguire una delle fasi più importanti del loro addestramento.

E poi si parlerà di una star up che voule replicare in Italia il sucecsso che le serre idroponiche hanno avuto in Olanda, così come delle reti che proteggono i fianchi delle montagne dalle frane.

SuperQuark parlerà anche del Ponte di Genova.

Stasera in tv Rai 1 | SuperQuark 2019 | Sigla

La sigla storica di SuperQuark è uno degli elementi che da decenni contraddistinguono il programma di Rai 1. Si tratta dell’Aria sulla Quarta Corda di Bach, reinterpretata però dagli Swingle Singers.